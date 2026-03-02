史詩怒火行動發威 美軍發射ATACMS精準重創伊朗機動飛彈與防空系統

美軍發射由M142「海馬士」（HIMARS）系統搭載的長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）彈道飛彈，摧毀疑似伊朗短程彈道飛彈，以及防空飛彈系統的組件。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美軍在與以色列共同執行的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中，發射由M142「海馬士」（HIMARS）系統搭載的長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）彈道飛彈，摧毀疑似伊朗「佐勒菲卡爾」（Zolfaghar）短程彈道飛彈，以及「獵人2型」（Sayyad-2）防空飛彈系統的組件，顯示美國陸軍的深空打擊資產已投入實戰，直接瞄準伊朗的機動飛彈嚇阻力量。

軍事新聞網站「Army Recognition」1日報導，這項打擊行動透過美國中央司令部（CENTCOM）2月28日發布的影片獲得證實。影片顯示，美軍利用海馬士發射ATACMS執行長程精準打擊，摧毀分析家辨識的伊朗「佐勒菲卡爾」短程彈道飛彈與「獵人2型」防空飛彈系統組件。這波針對機動彈道飛彈及其防空掩護的打擊，凸顯旨在壓制德黑蘭多層次嚇阻網絡、削弱其報復發射能力的協同行動。

報導指出，這場空襲標誌著美國陸軍以陸基精準火力，打擊伊朗戰略資產的重大升級。「史詩怒火行動」旨在系統性地削弱德黑蘭發動彈道飛彈攻擊，以及在多層防空網下保護敏感設施的能力。美軍透過同時打擊公路機動飛彈資產及其防空掩護，展現旨在同時消滅打擊能力與防禦系統的整合手段。

影片畫面顯示，主要目標的特徵與「佐勒菲卡爾」短程彈道飛彈系統相符，該系統很可能搭載於運輸起豎發射車（TEL）上。做為「法塔赫-110」（Fateh-110）系列的衍生型號，「佐勒菲卡爾」是一款固體燃料公路機動彈道飛彈，估計射程約700公里，有效載荷約500公斤。

相較於早期型號，它具備更佳的終端導引能力，專為精準打擊區域軍事基地、後勤樞紐與戰略基礎設施而設計。其高機動性可實現快速分散與隱蔽，使其成為伊朗傳統嚇阻準則的核心組成部分。

公路機動彈道飛彈是伊朗飛彈庫中生存能力最強的武器之一，專為增加偵測與先發制人打擊的難度而設計。成功打擊此類系統，表明美方具備高效的情報整合能力，很可能結合衛星監控、機載情報監視偵察（ISR）平台，以及美以部隊間的聯合目標協調。這種精準度限縮了伊朗立即報復的選擇，並打亂其預定的打擊週期。

此外，這次打擊似乎也摧毀部署在該飛彈資產附近的「獵人2型」地對空飛彈系統組件。整合至「塔拉什」（Talash）等防空系統的「獵人2型」，具備對抗戰機與巡弋飛彈的中長程接戰能力，依據配置不同，射程介於75至120公里之間。這些系統構成伊朗多層次防空網的一部分，負責保護包括飛彈部隊與核設施在內的高價值戰略資產。同時摧毀彈道飛彈及其防禦盾牌，不僅降低了當地的防空密度，也為潛在的後續行動開路。

在作戰層面上，採用ATACMS能在不讓飛行員暴露於伊朗整合防空威脅下的情況下，對防禦嚴密的空域進行深度打擊。這種作法符合美國陸軍的「多領域作戰」（Multi-Domain Operations）準則，該準則將長程精準火力視為聯合部隊介入、殺傷力與嚇阻力的核心支柱。以海馬士為基礎的火力，提供了傳統上與空權相關的戰略級效應，進一步強化了陸軍在戰區級打擊任務中日益擴大的角色。

「史詩怒火行動」的美以聯合架構，凸顯雙方在對抗伊朗飛彈與核計畫上的深度作戰協調。以色列歷來將消除伊朗的戰略打擊能力視為優先要務，美國則貢獻先進的長程火力、情報整合，以及更廣泛的嚇阻後盾。摧毀「佐勒菲卡爾」飛彈資產表明，這場軍事行動正聚焦於系統性瓦解伊朗威脅區域基地、盟國領土，以及其飛彈交戰包絡線（envelope）內關鍵基礎設施的能力。

從工業與戰略角度來看，這次打擊展現在美國過渡至預期射程超過500公里的下一代「精準打擊飛彈」（PrSM）之際，ATACMS仍具備作戰價值。這項行動凸顯美國陸軍現有的飛彈庫存，依然有能力在高強度情境中，產生決定性的作戰與戰略效應。

