以軍雷暴戰機掛彈現身！150公里外重擊伊朗 針對性重裝構型曝光

以軍公開F-16I「雷暴」戰機掛載RAMPAGE長程飛彈與大容量油箱之特寫影像。（圖取自以色列國防軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）釋出F-16I戰機針對伊朗執行任務的最新影像。這款被稱為「雷暴（Sufa）」的雙座戰機在影像中展示了其掛載RAMPAGE長程外圍打擊飛彈與大容量油箱的完整配置，顯示以軍具備在敵方防空圈外進行精確深打擊的實戰能力。

《Army Recognition》報導，這次曝光的F-16I戰機屬於高度客製化的F-16D Block 52+機型。影像顯示機身兩側安裝了共形油箱（CFT），並在機翼下方與機腹掛載了3具容量達600加侖的外掛油箱，顯見其針對長航程任務的特殊設計。雙座配置讓飛行員與武器官能有效分擔工作量，在複雜的長程打擊任務中進行精確的戰場協調。

此次任務的核心武器為Army Recognition空中發射飛彈，這是一款結合精準火箭與空對地飛彈特性的混合型武器。RAMPAGE由以色列自主研發，彈頭重約150公斤，射程依發射高度與速度可達150至250公里等級。其高速準彈道特性通常被認為對部分中程防空系統構成挑戰，使戰機能在敵方防空飛彈射程範圍外，針對雷達站或指揮所等固定軍事目標進行防禦性打擊。

配置自衛空對空飛彈 展現高防空威脅下作戰思路

在曝光的影像中，戰機外側掛點也配備了實彈級的AIM-120先進中程空對空飛彈。這項配置顯示以軍在規劃長程任務時，已預留應對攔截機的自衛空戰能力。透過RAMPAGE飛彈提供的外圍打擊（Stand-off）能力，以軍能讓戰機在不進入高密度防空區域的情況下，從較遠距離打擊目標。這種配置反映出以軍在高防空威脅環境下，偏好外圍打擊模式的作戰思路。

