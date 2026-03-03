美以新武器投入實戰 「黑色戰斧」丶「鐵束雷射」新時代來臨

美軍對伊朗發動「史詩怒火」行動，可見一枚黑色的戰斧飛彈從水面艦艇發射而出。（取自美軍中央司令部X）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國及以色列在近日針對伊朗軍事與核設施的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中，兩國軍方展現了前所未有的技術優勢，根據五角大廈與以色列國防部（IDF）釋出的最新戰報，此次行動不僅是戰略上的精準打擊，更將多款研發多年、從未公開露面的「尖端武器」首度投入實戰。

此次行動象徵著戰爭已由「彈藥規模競爭」轉型為「算法與能量武器競爭」。尤其是「黑色戰斧」巡弋飛彈與「鐵束」雷射防空系統的聯手表現，預示了未來戰爭中匿蹤與低成本防禦將成為主戰場。

以下為本次行動中首度實戰亮相的關鍵裝備清單及其性能評估：

戰略打擊類：匿蹤與速度的極致

「黑色戰斧」巡弋飛彈 （Black Tomahawk / Block Vb）：首戰紀錄： 由美軍部署於波斯灣的軍艦首度發射。

性能特點： 全機身採用深黑色雷達吸收材料（RAM）塗層，並具備新型前掠翼設計，大幅提升了低空穿透雷達網的匿蹤能力與終端機動性，成功癱瘓多處防空雷達站。

PrSM 精確打擊飛彈 （Precision Strike Missile）：首戰紀錄： 美國陸軍透過 HIMARS（海馬斯）系統，自周邊盟國基地發射。

性能特點： 作為 ATACMS 的繼任者，其射程突破 500 公里，具備極高的終端速度與抗干擾引導系統，在此次行動中精準摧毀了伊朗縱深的移動式飛彈發射車。

美軍中央司令部宣布，其首度動用LUCAS 遠程自殺式無人機打擊伊朗，外觀酷似伊朗的「見證者-136」型無人機。（取自美軍中央司令部X）

無人化與AI戰鬥類：空戰型態的變革

LUCAS 匿蹤神風無人機：首戰紀錄： 首度大規模應用於德黑蘭周邊的高風險禁飛區。

性能特點： 具備長時間滯空搜索能力，內建 AI 視覺辨識系統，可在失去衛星導航的情況下，自主識別並撞擊敵方指揮部。

CCA「忠誠僚機」系統：首戰紀錄： 伴隨 F-35I 與 F-22 戰機執行聯合編組任務。

性能特點： 由載人戰機飛行員控制，負責先行進入火力區吸引飛彈，或充當「延伸彈艙」發射精準彈藥，達成載人機「零傷亡」的戰果。

以色列「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統，先前在夜間進行實彈攔截測試的畫面。（路透）

防禦技術類：雷射武器時代降臨

「鐵束」雷射防空系統 （Iron Beam）：首戰紀錄： 以色列國防部確認，該系統在台拉維夫防禦戰中，成功攔截數十枚報復性火箭彈與自殺無人機。

性能特點： 這是全球首次高能雷射實戰攔截。其單次發射成本僅約 2 美元，以光速精準燒毀目標，徹底解決了傳統攔截彈成本過高且彈藥易耗盡的痛點。

電子作戰類：數位遮蔽的降維打擊

F-35I「阿迪爾」電子戰升級版：性能特點： 搭載最新的數位干擾莢艙，在空襲中於伊朗防空螢幕上製造了數百個虛擬「誘餌目標」，使敵方 S-300 防空系統發射大量空彈，陷入戰術混亂。

