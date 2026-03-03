國軍新式基地訓練CTC2.0啟動 仿美無劇本對抗

國軍「新式基地訓練CTC2.0」今年正式推行，首梯次由陸軍聯兵586旅等單位進訓。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍過去5天4夜的基地對抗訓練，今年將汲取美軍經驗，改為10天9夜、連續24小時進行，同時納入一年義務役，沒通過就重來一次。陸軍聯兵586、584、542旅等進訓單位昨日進行首梯次新式基地訓練，展開為期15日的戰術鑑測。

青年日報報導，國軍「新式基地訓練CTC2.0」今年正式推動，首梯次由聯兵586、584、542旅、39化學兵群及52工兵群等單位進訓，昨日在陸軍部隊訓練南、北區聯合測考中心分別實施戰術鑑測。其中，相較以往5天4夜制式想定對抗測驗，此次延長至10天9夜、連續24小時「無劇本」不間斷操演，全面驗證地面部隊協同作戰能力與官兵作戰意志；同時測考中心運用「實兵模擬接戰系統」，使鑑測情境貼近實戰環境，有效提升整體訓練強度與真實性。

在戰術鑑測首日，由營級接獲想定狀況後，隨即展開軍事決心策定程序（MDMP），從受領任務到任務分析與研擬行動方案，逐步掌握作戰重點與部隊部署運用方向，擬定作戰計畫，並同時協調工兵、化學兵等配屬單位支援任務，強化作戰效能；幕僚則依序完成敵我態勢判斷，反覆推演各項可能狀況，確保所擬定計畫具備可行性，為後續實兵對抗奠定堅實基礎。

此外，為確保對抗期間戰、甲車維持妥善，586旅聯兵3營同步實施裝備鑑濾，運用M88A1裝甲救濟車，以吊掛方式將戰、甲車引擎自車體取出，進行細部檢查與系統保養。

報導指出，「新式基地訓練CTC2.0」採「無劇本」方式進行，幹部須在瞬息萬變的狀況下即時反應，同時也透過不同兵科的搭配，強化協同作戰能力。聯兵586旅聯兵3營營長蕭中校表示，全新訓測模式對自身最大的挑戰，在於時間有限及戰場想定變數多的情況下，仍要清楚、果斷下達命令，讓部隊了解作戰目標，並據此展開行動。

