核戰也能維持指揮 美軍新一代「末日專機」E-130J曝光

E-130J空中核指揮與通訊機的渲染圖。這款美軍新一代末日專機將承擔在極端狀態下，維持與深海彈道飛彈核潛艦通訊的戰略任務。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正斥資推動新一代俗稱末日專機的E-130J機隊重整計畫。這類飛機的核心任務，是在核戰或國家極端緊急狀態時，負責維持高層與彈道飛彈核潛艦的通訊網絡。這項計畫旨在確保戰略部隊在極端環境下，依然能順利接收國家指揮當局的作戰命令。

根據《Defence Blog》報導，美國海軍於3月2日正式向諾斯洛普‧格魯曼（Northrop Grumman）授予一項價值2.251億美元（約新台幣71.2億元）的合約修改案。這筆經費將專門用於設計、開發與交付E-130J空中核指揮與通訊機的訓練武器系統與相關教材。這項合約是美軍「戰場接管與撤出」（TACAMO）重整計畫的一環，預計所有訓練系統將於2027年3月完成交付。

請繼續往下閱讀...

E-130J在軍中被俗稱為末日專機，專門負責在國家緊急狀態期間維持與戰略部隊的通訊連結。為支援TACAMO任務，這款軍機配備了特殊的極低頻訊號：一種能夠直接穿透海水抵達深海的特殊電波。這項設計確保國家指揮當局能將核作戰指令，準確傳遞給保持潛航狀態的彈道飛彈核潛艦，維持核三位一體的海上威懾力。

這項代號原為E-XX的軍機開發案由諾格主導，並結合洛克希德‧馬丁臭鼬工廠（Lockheed Martin Skunk Works）與雷神（Raytheon）等企業的技術資源。新的E-130J將建立在現有的TACAMO架構之上，並進一步整合現代化的任務設備。此舉將推進美國海軍空中核指揮與通訊機隊的現代化，逐步替換目前負責該任務的老舊TACAMO機隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法