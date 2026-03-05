俄軍新飛彈投入實戰！搭載800公斤重型彈頭 1500公里射程抗干擾

俄軍Tu-95MS戰略轟炸機掛載Kh-101飛彈升空情形。（圖取自俄羅斯航空太空軍網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在對烏空襲中疑似開始使用一款新型長程巡弋飛彈。烏克蘭軍事觀察社群指出，這款被稱為「產品-30」 （Izdeliye-30）的武器，定位為Kh-101的低成本補充型號，這意味著俄軍可能更頻繁發動遠距飛彈齊射。

烏克蘭情報來源披露的新型Izdeliye-30巡弋飛彈殘骸。外界分析指出，俄軍將這款武器作為現役Kh-101的低成本補充型號，藉此在消耗戰中維持遠程打擊頻率。（圖取自Polkovnyk HSh）

軍事網站《Defence Blog》引述烏方開源情報（OSINT）指出，俄軍於2025年底針對該飛彈展開零星測試與早期作戰使用。情報顯示，此舉並非全面取代Kh-101，而是作為並行服役的選項，以分擔長程打擊任務。

這款次音速巡弋飛彈主要由經過升級的Tu-95MSM與Tu-160M戰略轟炸機發射，射程約1500公里，搭載約800公斤的重型彈頭，以時速600至800公里進行低空飛行，足以從俄境外空域打擊烏克蘭境內多數目標。

俄軍經常以多枚飛彈齊射的飽和式攻擊進行遠程打擊，透過低空與多路徑飛行增加攔截難度。此外，Izdeliye-30據稱配備了Kometa-M12衛星導航系統，這項設計專門用來抵抗電子戰干擾，確保在充滿GPS訊號阻斷的環境中仍能維持精準度。

