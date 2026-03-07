M57 戰術飛彈射程達300公里 精準打擊威力大 能迫使共軍後撤

300 公里射程「M57 戰術飛彈」，威力足以迫使共軍將戰力後撤。圖為烏克蘭武裝部隊成功運用美國援助的ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕隨著我國向美國採購的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統陸續交付，其搭載的 M57 戰術飛彈（ATACMS） 成為國土防衛戰略中的關鍵長程打擊力量。M57 戰術飛彈不僅具備「點對點」的致命破壞力，其 300 公里的打擊範圍更將直接威脅共軍沿海軍事樞紐，迫使共軍戰機與指揮單位必須後撤至內陸二線基地，既可增加我方的預警及因應時間，相對大幅增加共軍對台作戰的成本及時間。

戰略焦點一：500磅級「外科手術」精準破壞

M57 戰術飛彈採用 WDU-18/B 單體高爆彈頭，彈頭重量達 500 磅。與過往集束炸彈不同，M57 專為精準打擊高價值目標而設計。

致命半徑：爆炸瞬間產生的超音速衝擊波與致死破片，影響範圍可覆蓋數個足球場大小（約 500 至 600 公尺半徑）。

垂直灌頂打擊：飛彈能以近乎垂直的角度俯衝目標，對於強化混凝土碉堡、地下指揮中心及機庫具有極強的穿透與毀滅效果，具備「一發癱瘓」關鍵設施的能力。

戰略焦點二：迫使戰線後推，削弱共軍第一波打擊效能

M57 飛彈的部署將改變台海戰場深度。若從台灣本島或外島前緣部署，其 300 公里的射程足以覆蓋中國福建省境內的軍事據點。

海馬斯發射ATACMS戰術飛彈的瞬間。（取自美國陸軍官網）

癱瘓沿海機場：包括福州、漳州等第一線空軍基地，皆在 M57 的精準獵殺範圍內。一旦我方發動反制打擊，共軍戰機將面臨「起降即遭摧毀」的風險。

迫使戰力後撤：為了規避 M57 的威脅，共軍必須將戰機、雷達站及後勤彈藥庫撤往距離海岸線 300 公里外的內陸二線基地（如江西、廣東內陸）。這意味著共軍跨海航程增加、進而大幅削弱其登陸作戰的突然性與持續力。

戰術分工：建構多層次嚇阻網

M57 飛彈與我國自主研發的「雄昇巡弋飛彈」丶台美合作的勁蜂四型攻擊無人機，將形成高低配。M57 負責在戰爭初期對沿海「高價值、高機敏」目標進行點殺；而雄昇飛彈丶勁蜂四型則針對內陸深層目標進行戰略打擊。 此項武器的部署，標誌著國軍「遠程機動、精準反制」能力的量變與質變。海馬斯發射車的高機動性，結合 M57 飛彈的毀滅性威力，將使敵軍在規劃侵台行動時，必須面對無法忽視的後方生存壓力。

