卡達預警雷達傳遭伊朗襲擊損毀 我「樂山大佛」防護強度令人擔心

〔記者羅添斌／台北報導〕部署於卡達（Qatar）的美軍AN/FPS-132長程預警雷達，日前傳出遭到伊朗以大量攻擊無人機配合彈道飛彈的「飽和戰術」突防，導致這座造價11億美元的戰略之眼嚴重損毀，但美軍至今未做證實與否。由於我國駐防於新竹山區、俗稱「樂山大佛」的長程預警雷達與卡達的預警雷達，同樣是三面式的巨大雷達體，屬系出同門的相位陣列技術，面對共軍嚴重的軍事威脅，樂山雷達陣地的安全防護強仍有再強化的必要。

美軍部署在卡達的預警雷達，為AN/FPS-132 （UEWR）型，屬於「升級型早期預警雷達」（Upgraded Early Warning Radar, UEWR）系列。卡達採購的是 Block 5 版本，是該系列中相當先進的型號，造價約 11 億美元。 採用三面陣列設計，偵測範圍宣稱可達 5000 公里。

樂山大佛雷達位處高山 比卡達雷達看的更遠

國軍設在新竹山區的預警雷達，因設在樂山地區，加上雷達體積龐大，軍方內部稱其為「樂山大佛」。我國的長程預警雷達，型號為 AN/FPS-115 「鋪路爪」（PAVE PAWS），於 2013 年正式成軍。 雖然基本架構與 FPS-132 相似，但台灣的版本是經過高度客製化（SRP 監控雷達計畫），強化了對低空巡弋飛彈與戰術彈道飛彈的偵測能力。樂山雷達同樣採三面式，使其擁有 360 度全方位監控能力，北至南北韓丶西到中國內陸丶南可至菲律賓，偵蒐範圍長達5000公里。由於位處高山，實際上比卡達的預警雷達看的更遠。

台美對這座長程預警雷達所能發揮的戰略預警功能極為重視，安全防護上也採取了高規格的處理及部署，美方也會不定期提供安全防護上的建議。軍方在樂山陣地週邊部署了天弓三型丶愛國者三型及三五快砲丶方陣快砲等高中低空的防空武器，在地面防護上則有特種部隊把關，尚能應付傳統軍事威脅。

網路上流傳的卡達預警雷達遭攻擊後，部分毀損的畫面，不過，美軍至今多保持緘默或未直接證實。（圖：取自網路社群）

然而，軍事威脅的型態不斷在變動，彈道飛彈丶長程火箭彈的飽和式攻擊，加上長程攻擊型無人機的突穿能力強，以及樂山雷達站自身的限制，都使得樂山雷達陣地的安全防護，應進行內外的再檢討因應。

樂山雷達在反無人機防禦上的脆弱性 偵測與攔截的技術難度

低空搜索盲點：長程預警雷達主要設計用於監控高空、高速的彈道飛彈。雖然台灣版具備偵測巡弋飛彈與部分低雷達截面積（RCS）目標的能力，但對於飛行高度極低、速度緩慢且體型微小的「自殺式無人機」，傳統大型雷達仍有偵測上的困難。

飽和攻擊風險：卡達案例顯示，即使防空系統能攔截飛彈，面對大量廉價無人機與飛彈混合的「飽和打擊」，防禦網仍可能出現漏洞。

樂山雷達站的地理劣勢

固定目標無法移動： 樂山雷達站位於海拔約 2,600 公尺的山頭，座標固定且無法機動部署，這使其成為開戰初期最容易被鎖定的目標。

後勤依賴美方：儘管由國軍官兵操作，但核心零件與軟體更新高度依賴美方技術支援，一旦在首波攻擊中受損，修復難度極高。

