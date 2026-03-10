全球反艦飛彈密度最高國家是台灣！ 雄風系列飛彈量產年底完成

台灣國造雄風系列反艦飛彈，將在今年年底以前結束量產任務，屆時我國將有千枚以上的國造反艦飛彈。圖為海軍沱江級軍艦發射雄三反艦飛彈。（軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕為反制共軍威脅，日本加速產製及部署新型丶長程的反艦飛彈系統，台灣的國造雄風系列反艦飛彈則是早一步完成，將在今年年底以前結束量產任務，屆時我國將有千枚以上的國造反艦飛彈，加上美國售台400枚的岸置魚叉飛彈系統已分批交運，台灣將以規模達到1400枚以上反艦飛彈，成為全球反艦飛彈密度最高的國家。

面對中共機、艦頻頻侵擾我周邊海域，企圖以軍演壓縮我防衛空間，國軍正加速建構「不對稱作戰」戰力，全力打造足以讓敵軍知難而退的「刺蝟島」。軍政人士今天指出，隨著「海空戰力提升計畫」特別預算進入產製高峰，國造雄風系列飛彈的量產都將在今年底前結案，台灣自製與美購的反艦飛彈總數將達到關鍵規模，不僅將大幅提高對共軍的嚇阻能力，更將建立起全球密度最高的海防火力網。

雄二、雄三產能全開 總數將破千枚

軍政人士表示，負責研發與產製國產飛彈的中科院，近年來已將各型飛彈的年產能提升至千枚規模。納入特別預算的雄二、雄三及增程型雄三反艦飛彈，正以每年約 200 枚的速度產製撥交，其中，雄二及雄二E （雄昇）兩者共用生產線，年產量約 131 枚，雄三及增程型雄三合計年產量約 70 枚。海空戰力特別預算案今年底執行完畢時，雄二丶雄三及增程雄三這三型反艦飛彈的總產量合計將超過 1,000 枚，成為我國岸置反艦戰力的鐵拳。

國軍增程型雄三反艦飛彈在去年的漢光演習曝光，最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。（資料照，記者方瑋立攝）

此外，為了因應敵情威脅的變化，國防部先前評估在完成海空戰力特別預算後，要改以年度預算方式，接續生產性能精進型的雄二及雄三飛彈，預估數量需要232枚，這批性能精進型的反艦飛彈，將分批換裝精進後的晶片組，大幅提升導引精確度與反電子干擾效能，確保在共軍實施強烈電子干擾的環境下，仍能精準擊中敵方大型軍艦。

美製魚叉首批抵台 2028全數交貨

在對美採購部分，包含 400 枚 RGM-84L-4 魚叉 Block II 型飛彈在內的「100 套岸置魚叉飛彈系統（HCDS）」，首批包含發射車與搜索雷達車在內的裝備，已在 2024 年下半年陸續運抵台灣。軍方規劃在 2026 年前先取得 32 套系統與 128 枚飛彈，並於 2028 年完成全數 400 枚戰彈的交付，與國產雄風飛彈形成「高低配、快慢結合」的飽和攻擊體系。

濱海作戰指揮部 2026年7月正式成軍

為了統一指揮、發揮倍增的反艦火網威力，軍方規劃成立的「濱海作戰指揮部」，確切成立時程已調整為 2026 年 7 月。屆時，這個新編成的指揮部將統一管轄原有的海鋒大隊及新增的魚叉飛彈部隊，將現有的雄二、雄三、增程雄三與美製魚叉飛彈整合在同一個作戰系統下，透過多元打擊路徑與超音速、次音速混合飽和攻擊，建構起令共軍船團難以逾越的「致命紅線」。

軍政人士強調，透過國產飛彈量產與美購武器交付雙軌並行，台灣正以前所未有的速度充實岸置反艦戰力。這千餘枚分布全台各地的反艦飛彈，將構成強大的防線，讓共軍在圖謀發動侵襲與登陸行動時，必須面對承受「無法接受之損失」的風險，以此達到「嚇阻戰爭、維護和平」的最高戰略目標。

