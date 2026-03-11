開戰11天擊毀伊朗約50艘軍艦 美軍是如何做到的？

美國軍方10日證實，已在荷姆茲海峽附近摧毀16艘伊朗布雷船艦。（圖擷自U.S. Central Command X）

〔記者羅添斌／台北報導〕美以聯手在2月28日發動對伊朗的軍事打擊行動，至3月10日為止的11天之間，除了取得對伊朗的制空權之外，還擊毀了伊朗約50艘各型軍艦，伊朗海空軍戰力幾乎達到全滅的程度，昨日美軍更一舉在荷姆茲海峽殲滅16艘試圖布雷的艦艇，徹底瓦解德黑蘭封鎖海峽的企圖。在打擊伊朗海軍艦艇的行動上，美軍是如何做到的？

伊朗海軍累計損失統計 （截至 3 月 10 日）

主力艦艇： 包括先前遭擊沉的「巴蓋里號」無人機航艦、「德納號」巡防艦、以及在港口遭重創的「馬克蘭號」前進基地艦等。

請繼續往下閱讀...

中小型艦艇： 包含最新被擊沉的 16 艘布雷艦，以及約 30 艘各型蘇萊曼尼級巡邏艦與飛彈快艇。

總體規模： 綜合各方報導，累計遭擊沉、摧毀或使其退出戰鬥序列（Out of Action）的艦艇總數已正式 突破 50 艘。

班達爾倫格的港口一艘蘇萊曼尼級軍艦遭擊中。（擷取自「@Kunluntalk」/X）

二戰後首見 MK-48重型魚雷實戰擊沉巡防艦

軍方人士分析，此次行動最令全球軍事界震撼的，莫過於美軍核動力攻擊潛艦「夏洛特號」（USS Charlotte）於3月4日的戰果。該艦在斯里蘭卡外海偵獲伊朗先進的巡防艦「德納號」（IRIS Dena），隨即發射單枚MK-48 MOD6AT重型魚雷，精準命中龍骨。這是自1945年第二次世界大戰結束以來，美軍首度在實戰中利用魚雷擊沉敵方軍艦，展現美軍水下絕對霸權。

跨領域打擊 HIMARS發射新型PrSM飛彈立功

在彈藥運用上，美軍此次展現了「跨領域作戰」的極致。除了傳統的「戰斧」巡弋飛彈（Tomahawk）在首日發射逾160枚癱瘓伊朗指揮體系外，最受矚目的是美軍最新研發的「精準打擊飛彈」（PrSM）在此戰中完成全球首次戰鬥部署。

美軍透過海馬士（HIMARS）多管火箭系統，大量發射PrSM飛彈，其超過500公里的射程與極高的精準度，對停泊於阿巴斯港及查巴哈港內的伊朗艦艇進行24小時不間斷「點名」轟炸。包括無人機航艦「巴蓋里號」及前進基地艦「馬克蘭號」，皆在美軍B-52、B-2隱形轟炸機投擲JDAM衛星引導炸彈與遠程巡弋飛彈的飽和攻擊下，陷入火海或沈沒。

11天覆滅伊朗海軍 50艘艦艇退出序列

根據美軍中央司令部的戰果報告，伊朗海軍的主力已基本消失，除了排水量數千噸的主力艦艇，約30艘具威脅性的「蘇萊曼尼級」匿蹤雙體巡邏艦與飛彈快艇也遭摧毀。昨日美軍再度以空中與海面聯合打擊，精準獵殺16艘正在荷姆茲海峽準備布雷的伊朗艦艇，使伊朗海軍累計損失數字突破50大關。

美軍在此次行動中，從水下的魚雷、海面的戰斧飛彈，到陸基的PrSM彈道飛彈與空中的精確導引炸彈，建構了一套「全維度、無死角」的打擊網。這場在短短11天內瓦解一個區域強權海軍實力的戰例，不僅重塑了現代海戰的戰術思維，更對同樣擁有大量小型艦艇與反艦飛彈威脅的區域情勢，具有高度的軍事啟發意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法