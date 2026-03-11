500美元無人機成戰場利器 烏克蘭打造「去中國化」攻擊機型

烏克蘭軍人在測試場操作第一人稱視角（FPV）無人機。烏國已將這類低成本無人機轉化為防空攔截武器，並計畫向美國輸出相關技術以換取高階軍援。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭正逐步生產不含中國零件的攻擊無人機。烏克蘭無人機部隊指揮官指稱，目前戰場上約90%的俄軍傷亡與無人機攻擊有關。

據《紐約時報》報導，烏克蘭在擺脫對中國零件依賴上取得進展。面對北京當局可能切斷關鍵電子模組供應的威脅，烏克蘭軍方已將無人機產能去中國化視為優先戰略目標，這顯示烏克蘭正逐步降低對中國供應鏈的依賴。

烏克蘭國防無人機科技公司（Ukrainian Defense Drones）是入選美軍無人機計畫的企業之一。該公司生產的攻擊無人機每架成本僅500美元（約新台幣1萬5875元），卻能精準摧毀俄羅斯軍隊昂貴的裝甲車。目前該團隊已具備自製碳纖維機架與飛控系統的能力，因此被美國五角大廈列入可能採購的最終評估名單中。

戰爭初期烏克蘭幾乎所有無人機零件皆仰賴中國進口。隨著北京當局在近兩年逐步限制關鍵電子出口，加上中俄兩國牽絆極深，烏克蘭深刻體會到單一來源的脆弱性。烏克蘭總統府顧問帕利薩（Pavlo Palisa）坦言，依賴進口代表防衛立場軟弱，唯有建立本土武器產能才能在談判桌上掌握實質籌碼。

要達到百分之百去中國化仍面臨現實挑戰，無人機的關鍵鋰電池目前依舊由中國主導全球供應鏈。儘管仍有部分零件依賴中國供應，但烏克蘭正逐步建立本土無人機產業鏈，以確保戰時持續供應。

