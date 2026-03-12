俄軍火出口暴跌64％！德國超車中國躍居全球第4

受惠於歐洲各國對裝甲車輛的需求激增，德國武器出口量已超越中國躍居全球第4。圖為德國主力外銷裝備之一的豹2（Leopard 2 A7A1）主力戰車。（圖：德國聯邦國防軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告顯示，德國在2021至2025年間的常規武器出口量已超越中國，躍居全球第4大軍火出口國。報告同時指出，俄羅斯武器出口量較前一個5年週期大幅下降約64%。

根據軍事媒體《Defence Blog》引述該份報告，全球前5大武器出口國依序為美國、法國、俄羅斯、德國與中國，這5國共占全球出口總額約70%。其中，美國的武器交付量較上個5年週期增加27%，以高達42%的市佔率穩居國際軍火市場龍頭；法國則以9.8%的市佔率位居第2。

請繼續往下閱讀...

歷史上長期盤據軍火出口大國地位的俄羅斯，出口量較前一個5年週期大幅下滑約64%，市佔率萎縮至6.8%，仍位居第3名。SIPRI報告指出，俄羅斯出口活動銳減使市場空缺增加，客戶轉而尋求替代系統，直接讓德國、法國與義大利等歐洲供應商受益。

德國以約5.7%的全球市佔率攀升至第4名。報告分析指出，這項名次變動主要由烏俄戰爭觸發，德國在此期間有高達24%的武器出口是直接交付給烏克蘭。此外，歐洲各國對德國防空系統與裝甲車輛的需求激增，也大幅推升了其整體出口額。

中國產能轉向內部擴軍

中國以約5.6%的市佔率落居第5名，且其海外市場高度集中，高達80%的武器出口是交付給巴基斯坦。SIPRI報告點出中國國防工業的結構性轉變，指出北京當局近年將戰略重心轉向解放軍的現代化，並積極擴大先進武器系統的國內生產規模。

這項戰略將中國多數的軍工產能導向內部軍事用途，而非投入國際出口市場，進而放緩了其海外軍售的成長步伐。報告強調，這項針對戰機、防空系統與軍艦等大型裝備的追蹤數據，清楚反映了當前地緣政治洗牌下的全球軍備流向變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法