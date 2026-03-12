戰機飛行員40小時不睡仍能作戰！不靠咖啡提神 靠這款處方藥

現代空戰任務動輒數十小時，為了在長途任務中維持巔峰專注，各國軍方常使用特定藥物輔助；圖為以色列空軍飛行員飛越伊朗領土。（圖取自以色列國防軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代空戰任務往往持續數十小時，對飛行員的生理極限與專注力構成巨大考驗。軍事與醫療研究顯示，多國空軍在特殊任務中會使用一種名為「莫達非尼」（modafinil）的處方藥，幫助飛行員在長達40小時未睡的情況下，依然能維持精準的判斷力與飛行操作。

根據以色列《耶路撒冷郵報》報導，這款藥物最初於1970年代在法國開發，臨床上主要用於治療猝睡症（narcolepsy）等嚴重睡眠障礙。隨著軍事需求演變，包括美國空軍、英國皇家空軍在內的多個西方軍種，均已將其納入特定長途任務的醫療標準程序，以應對長航時任務帶來的疲勞風險。

請繼續往下閱讀...

與傳統提神物質如咖啡因或安非他命相比，莫達非尼的優勢在於不會引發心跳加速或躁動，且藥效消退後不會出現嚴重的疲勞崩潰感。相關研究顯示，服用該藥的飛行員在模擬飛行測試中，即使處於極度睡眠不足狀態，其操作準確度仍能維持在與休息充足時幾乎相同的水平，而使用安慰劑的對照組表現則顯著下降。

莫達非尼的運作方式不同於治療過動症（ADHD）常見藥物，例如利他能（Ritalin）或專注達（Concerta）。它不會像傳統興奮劑那樣全面影響大腦，而是選擇性地鎖定調節清醒與睡眠的關鍵區塊（特別是「下視丘」），並刺激分泌一種被稱為「食慾素」（orexin）的關鍵神經肽（neuropeptide）。這種神經肽是維持人類清醒的核心化學物質，能讓大腦在長時間未睡時，依然處於穩定且清新的警覺狀態。

醫學專家警告，藥物雖然能維持大腦警覺，但無法真正抵銷生理對睡眠的需求。身體仍需要休息來修復組織並清除代謝廢物，莫達非尼在體內的半衰期長達12至15小時，雖然能支撐整日作戰，但藥效消退後仍可能面臨反應力下降的風險。

根據美國空軍（USAF）與英國皇家空軍（RAF）現行的軍事醫療規範，飛行員施用此藥必須遵循嚴格協議，包括事先在地面完成耐受性測試。相關軍事醫學研究指出，相較於極度疲勞導致飛行員判斷失誤甚至發生事故，在受控的醫療監控下使用藥物維持警覺，被視為一種必要的戰術與安全折衷措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法