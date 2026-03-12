擺脫美國武器管制！法國150公里射程火箭砲亮相 對標海馬士

法國亞利安集團與達利思公司聯合開發的「FLP-T 150」長程火箭砲概念圖，該系統射程達150公里，旨在取代法軍老舊的遠程火箭發射車，強化地面打擊能力。（圖取自Thales官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國防企業近日亮相新一代遠程火箭系統「FLP-T 150」，最大射程達150公里，被視為歐洲打造自主版「海馬士」（HIMARS）的重要一步。該系統最大特點在於完全不含美國「國際武器貿易條例」（ITAR）管制的零件。ITAR是一套美國限制武器出口與技術轉移的法規，這項設計讓歐洲軍隊在獨立部署與海外軍售上，不再受華府出口管制限制。

根據軍事媒體《陸軍識別》（Army Recognition）報導，這套由亞利安集團（ArianeGroup）與達利思（Thales）研發的新銳系統，旨在解決法軍遠程打擊能力的老化問題。目前法軍僅存9輛基於美製「多管火箭系統」（MLRS）改裝的遠程火箭發射車（法軍稱為LRU），其射程僅70公里且即將屆齡退役，法軍迫切需要在2027年前建立具備長程精準打擊的高強度作戰能力。

FLP-T 150安裝在賓士Zetros 8x8重型戰術卡車上，配備箱裝化的8聯裝火箭發射模組。相較於美製HIMARS的6枚裝載量，該系統透過模組化設計提升彈藥攜帶彈性。其導引火箭彈具備在GPS訊號遭強烈干擾下，仍能將誤差控制在個位數公尺內的精準打擊能力，能有效摧毀敵軍後方基地與補給線，執行所謂的「深打擊」（Deep Strike）任務。

俄烏戰爭後，歐洲對軍事自主的討論迅速升溫。歐洲國家深刻體認到，過度依賴美製武器及其附帶的出口授權限制，可能在關鍵戰時造成制約。FLP-T 150的誕生，不僅是為了補充法軍的砲兵空缺，更是歐洲邁向軍事自主、減少對美方授權依賴的重要戰略舉措。

FLP-T 150的高機動性能，使其在發射後能迅速撤離，避免遭到敵軍火砲反擊。目前該計畫預算約6億歐元（約新台幣220億元），法國國防採購局（DGA）已安排於今年5月進行實彈演示，以決定是否正式列為法軍優先採購選項，預計初期採購至少13套系統，於2030年前完成部署。

