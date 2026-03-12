美國CASI揭密中共火箭軍 核彈頭都放在這處「神祕基地」

基地67是中國核武管理體系的核心單位，主要負責核彈頭的儲存、安全防護、測試與運輸。該基地總部位於陝西寶雞，設施則分布於秦嶺深山之中。（取自CASI報告）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍大學「中國航太研究所」（CASI）日前發布研究報告揭示，中國人民解放軍火箭軍如何儲存、測試與運輸核彈頭。報告指出，中國核彈頭主要集中儲存在陝西秦嶺山區一處高度保密的地下設施，代號「紅川」，並由火箭軍「基地67」負責管理。

報告指出，基地67是中國核武管理體系的核心單位，主要負責核彈頭的儲存、安全防護、測試與運輸。該基地總部位於陝西寶雞，設施則分布於秦嶺深山之中。整個核武儲存區由多個地面與地下建築構成，並透過嚴格的環境控制系統維持彈頭儲存條件。

研究顯示，中國核彈頭在平時並不與飛彈彈體結合，而是分開儲存。當需要部署時，核彈頭才會被運送到各地飛彈部隊並完成裝配。這種分離儲存方式被認為有助於降低誤發射風險，也符合中國長期奉行的核威懾政策。

在運輸方面，火箭軍主要透過鐵路與公路系統運送核彈頭。研究指出，相關運輸任務通常由專門部隊負責，並搭配軍事代表與警衛力量確保安全。部分車隊規模甚至可能超過40輛車，顯示其運輸規模相當龐大。

此外，火箭軍也具備一定的空運能力。早在1980年代，中國便曾成功完成一次超過2600公里的核彈頭空運任務。不過由於安全風險較高，空運似乎並非主要運輸方式。

為確保核武庫安全，基地67還部署多層防護系統，包括防空飛彈、電子戰部隊以及地面警衛部隊。一些高海拔哨所甚至位於海拔3600公尺以上，負責巡邏廣大山區。

然而報告也指出，中國核武管理體系仍存在一些潛在弱點。首先，大量核彈頭集中儲存在單一設施，一旦該設施遭到攻擊，可能造成重大影響。其次，由於核彈頭需要長距離運輸，運輸過程也可能成為戰時風險。

此外，研究還發現火箭軍部分核處理設備仍依賴外國技術，例如防護裝備與放射檢測設備。再加上部分基地仍使用老舊電腦系統，顯示相關基礎設施可能仍存在升級需求。

報告最後指出，火箭軍在過去十年迅速擴張，飛彈旅數量大幅增加，但相關支援與後勤體系並未完全同步擴大。若未來中國核武部隊持續擴張，整個管理系統可能面臨更大的運作壓力。

