海軍反潛直升機誤拋0.11公噸副油箱 海保署：國防部尚未尋獲
S-70C反潛直升機誤拋副油箱，海保署要求軍方儘速尋獲。（圖為同型機，資料照）
〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍反潛航空指揮部1架S-70C反潛直升機，昨天上午在高雄外海誤拋副油箱，海保署今天中午成立應變中心，與國防部及高市海洋局召開視訊會議，要求國防部儘速尋獲，尚未發現副油箱及油污蹤跡，將在下午4點半召開第二次會議。
海保署指出，副油箱內載柴油，油量0.11公噸，落海位置距岸16浬，國防部稱已出動飛機及船艦搜尋；海保署將持續監控高雄外海海面是否有油污，並督促國防部以最快速度完成油箱及油料移除作業。
海軍艦隊指揮部所屬海軍反潛航空指揮部1架S-70C反潛直升機，3月11日上午在高雄左營外海執行副駕駛簽證訓練時，因副駕駛操作不當誤觸，導致副油箱拋載落海。海軍艦指部表示，持續搜尋副油箱。