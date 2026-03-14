E-2D在中東不夠用? 美空軍更新E-7採購追加772億採購選擇權

圖為英國皇家空軍的E-7預警機。（英國皇家空軍網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國戰爭部認為E-7「楔尾鷹」預警機在高強度戰爭環境中難以存活，傾向轉往以太空情監偵系統和海軍E-2D預警機為主力。但不知是否是近期中東戰爭中已凸顯E-2D情蒐限制，美國空軍12日宣布向波音公司追加總值約24億美元（約新台幣772.6億）的E-7「楔尾鷹」合約，包括未知數量的採購選擇權，以及開發E-7專用雷達。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，E-7預警機被視為取代逐漸退役的E-3「哨兵」預警機的重要候選機型。此前美國空軍已與波音簽署最高25.6億美元（約新台幣824.1億）合約，用於研發及快速製造2架原型機。

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此次新增的23億美元選擇權與9900萬美元雷達研發經費，使整體計畫合約總額提高至逾50億美元。美國空軍表示，此次更新的E-7採購策略，是根據2月生效的2026財年綜合撥款法案。

美國空軍並表示，這項策略是為了執行國會指示，繼續推進研發並進入到工程製造開發（EMD）階段，為EMD階段採購的飛機將使空軍能夠完善系統設計、降低風險，並按照國會意願開展全面的測試和驗證任務。

川普政府的五角大廈高層一直對E-7抱持懷疑態度，曾在2026年預算案中提議取消該計畫，改以海軍E-2D預警機與衛星偵測系統取代，但此舉遭到國會強烈反對。國會不僅禁止空軍取消原型機計畫，還額外撥款11億美元支持研發。

報導指出，目前美國空軍仍在評估未來機隊規模。最新招標文件顯示，E-7機隊可能僅維持2架原型機，也可能擴充至最多26架。分析指出，若最終決定量產，現階段的原型研發與追加資金將有助於加速E-7預警機正式服役。

E-7採用先進電子掃描陣列雷達，可同時追蹤多個目標並快速更新空情，相較於E-3預警機需約10秒完成一次雷達旋轉掃描，作戰效率大幅提升。此外，E-7操作人員需求也較少，可降低人力負擔。

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