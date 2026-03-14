打無人機火箭比飛彈便宜但還是機砲CP值最高 美陸軍測試反無人機彈藥

美國陸軍近日測試一種專為AH-64「阿帕契」攻擊直升機設計的新型30公厘「航空近炸高爆彈」（APEX）。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕雖然打擊無人機，發射成本2.5萬美元的海神70公厘火箭彈比單價50萬美元的AIM-9更有效益，但顯然還是機砲的成本更加低廉。美國陸軍近日測試一種專為AH-64「阿帕契」攻擊直升機設計的新型30公厘「航空近炸高爆彈」（APEX），希望利用直升機既有機砲攔截小型無人機，提升部隊反無人機作戰能力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國陸軍近日進行實彈測試評估APEX彈搭配阿帕契機腹下方M230 30公厘機砲的作戰效果。該彈藥採近炸破片設計，可在接近目標時引爆，形成破片散布區域，以摧毀無人機，而不必直接命中目標。

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測試負責人麥考密克（Walter McCormick）表示，APEX彈外型與目前阿帕契使用的M788訓練彈與M789高爆雙用途彈相似，但最大差異在於引爆方式。「這款彈藥會在目標前方爆炸，而不是先撞擊再爆炸，從而提高攔截無人機的機率。」

在測試期間，陸軍進行兩個階段評估。第一階段比較APEX與現役M789彈藥性能差異；第二階段則在實戰環境下射擊無人機與地面目標。整個試驗共發射約1200發彈藥，以評估武器效果與射擊精度。

測試過程中，美軍使用遙測設備、Kineto追蹤系統、高速攝影機及多組地面攝影設備記錄射擊情況，並出動UH-60「黑鷹」直升機從空中觀測彈著點，以分析射擊效果。

報導指出，APEX彈的研發與測試，反映出美軍正加強反無人機能力。俄烏戰爭顯示，小型無人機已成為現代戰場常見武器，不僅可執行偵察任務，也能進行攻擊行動。

美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）已指示軍方加強發展無人系統與反無人機技術，而尤馬測試中心也被指定為反小型無人機作戰的主要測試與訓練基地。

報導分析，透過開發可直接使用於現有M230機砲的新型彈藥，美軍可在不對阿帕契直升機進行重大改裝的情況下，增加其對抗無人機的能力。未來若APEX彈通過適航認證（AWR）認證，阿帕契機組即可在實際作戰中使用該彈藥。

美國陸軍近日測試一種專為AH-64「阿帕契」攻擊直升機設計的新型30公厘「航空近炸高爆彈」（APEX）。（DVIDS）

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