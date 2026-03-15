法國唯一航艦進駐地中海 海軍主力艦動員率達83％

法國海軍旗艦「戴高樂號」航空母艦日前駛入地中海區域，執行警戒任務。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在地緣政治緊張之際，法國海軍罕見進行大規模動員，派遣包括「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航空母艦在內的艦隊前往地中海一帶。分析人士認為，此舉也帶有向區域盟友展示歐洲具備安全支援能力的意味。

據《Defense News》報導，在伊朗對中東多國發動攻勢並導致荷姆茲海峽航運受阻後，法國總統馬克宏下令展開大規模海軍部署。法國海軍目前採取高度動員態勢，在23艘主力水面艦艇中，有19艘正在海上執行任務，動員率高達83%。

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馬克宏將此波行動稱為「前所未有的動員」。此次部署的核心為「戴高樂號」航艦打擊群，艦上搭載20架飆風戰機（Rafale）、3架E-2C預警機及數架直升機，是目前歐洲各國中，唯一具備獨立執行遠洋大型海軍作戰能力的平台。

除了航艦之外，法國還部署了8艘護衛艦與2艘兩棲直升機母艦，並獲得義大利、西班牙及荷蘭等歐洲盟友加入護衛。這項行動定位歐盟作為區域安全的可信賴參與者，願與盟友共同分擔護航與供應鏈安全保障。

這項部署正值中東國家重新評估聯盟關係之際。軍事分析人士指出，部分波斯灣國家對美國安全保護傘的可靠性產生質疑，法國此舉意在填補真空，定位自己為中東國家在美國之外的可靠安全夥伴。

不過，分析家也提醒，航艦打擊群在地中海的部署具備戰術挑戰。若未來進一步向荷姆茲海峽方向部署，將面臨更高風險，因為該地區不僅交通繁忙，且伊朗具備大量低成本無人機與自殺式無人艇，這對法國海軍的作戰能力將是一項考驗。

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