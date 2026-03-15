ATACMS轟沉伊朗軍艦還不夠看！ 洛馬新型PrSM可打海上移動目標

洛馬研製PrSM第二批次，可襲擊海上目標。（取自洛馬官網）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍持續襲擊伊朗，並運用「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）擊沉停泊在港口內的軍艦。至於海上動態目標部分，美商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）12日宣布，其已完成新型「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile, PrSM）的首次飛行測試，未來可新增多模式導引器，進而鎖定、打擊海上目標。

洛馬表示，這次測試由「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）發射PrSM第二批次（Increment 2），飛彈完成約350公里飛行並達成測試目標。飛彈在測試時，順利展開保護罩並蒐集多項性能數據，未來將用於驗證系統性能。此次測試的重點在於驗證新型多模式導引器，可提供目標導引並鎖定移動且具時間敏感性的目標，使PrSM除原有對陸打擊能力外，新增對海上移動目標的攻擊能力。

近年美軍積極發展遠程精準火力，並嘗試將陸基飛彈用於海上目標打擊。例如近期美軍在中東作戰中，陸軍戰術飛彈系統攻擊伊朗軍艦，不過外界普遍認為該目標當時停泊於港口，並非在海上航行的移動艦艇。相較之下，PrSM第二批次新增的導引系統，正是為了提升對海上移動目標的打擊能力，使陸上火力能更有效支援海上拒止作戰。

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洛馬指出，PrSM第二批次可與現役海馬士、M270A2多管火箭系統無縫整合，不需更換發射平台即可運用，有助於簡化後勤並加速部署。該計畫目前正處於技術成熟階段，初步設計審查（PDR）已經展開，並規劃在今年稍晚進行更多測試。

值得注意的是，台灣近年已向美國採購ATACMS飛彈，隨著美軍逐步以PrSM取代ATACMS，外界普遍關注台灣評估採購PrSM的進度，進而提升長程精準打擊能力。

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