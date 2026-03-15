日本萬噸神盾系統搭載艦雷達到位 首艦力拼明年交艦

日本正在建造神盾系統搭載艦。圖為示意渲染圖。（取自洛馬網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本加速強化飛彈防禦能力，新型「神盾系統搭載艦」（ASEV）建造進度持續推進。美國軍工巨擘洛克希德．馬丁公司12日宣布，已向日本防衛省交付第二套AN/SPY-7（V）1雷達設備供ASEV使用，象徵該計畫關鍵裝備已逐步到位，日本預計在2027與2028會計年度讓兩艘萬噸巨艦服役。

根據外國軍聞網站「海軍新聞」報導，洛馬透過新聞稿陳述，這批雷達設備是透過三菱商事，以直接商售方式交付日本防衛省，為ASEV計畫第二套完整雷達系統。洛馬表示，此次SPY-7雷達系統如期交付，顯示已具備成熟度與量產能力，也反映美、日防務合作在印太地區持續深化。

在此之前，洛克希德．馬丁已於去（2025）年6月交付第一套AN/SPY-7（V）1雷達設備。依計畫，在最終交付日本之前，第二套設備將先完成完整系統整合與測試，以降低後續艦艇整合風險，並確保新艦能按時投入服役。

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日本防衛省規劃建造兩艘ASEV，作為新一代海基飛彈防禦平台。這型排水量達到1萬4000噸的兩艘艦艇，目前均按既定時程推進，預計分別於日本明（2027年）、後（2028年）兩年的會計年度服役，進一步強化日本對彈道飛彈威脅的攔截能力。

SPY-7雷達為洛馬研製的主動相位陣列雷達，具備先進目標偵測與追蹤能力，可同時應對多種複雜威脅並支援多目標交戰。該雷達除獲日本採用外，也被美國與其他盟國視為新一代飛彈防禦系統的重要感測器之一。

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