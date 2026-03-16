M1A2T的「行動油庫」 陸軍新通用油罐車可同時幫兩輛戰車加油

陸軍在「新式基地訓練CTC 2.0」之中，派出新式通用型油罐車為兩輛M1A2T戰車進行油料補給。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國軍「新式基地訓練CTC 2.0」首梯次訓練近日結束，陸軍聯兵584旅等單位在訓練期間實施戰力再整補演練，首度公開新式通用型油罐車為M1A2T戰車進行油料補給的演練。這型油罐車具備「一對二」加油能力，可同時替兩輛戰車輸送燃料，提升裝甲部隊在作戰環境中的整補效率。

國軍今年3月正式推動「新式基地訓練CTC 2.0」，由聯兵586旅、584旅、542旅，以及39化學兵群、52工兵群等單位進訓，在陸軍南、北區聯合測考中心進行10天9夜、24小時不間斷的「無劇本」實兵對抗操演，模擬敵軍襲擾破壞、砲擊、防禦陣地支援與逆襲作戰等情境，並透過實兵模擬接戰系統，驗證部隊戰力發揮與耗損狀況。

根據國軍媒體《青年日報》報導，在戰力再整補演練中，584旅先由UAV組操作「戰術型近程無人飛行載具」進行空中偵察，並結合地面監偵排執行地面偵察。隨後，M1A2T戰車、CM34裝步戰鬥車等車輛戰術機動至目標區，由戰鬥支援連運用新式通用型油罐車展開油料整補作業。官兵依序完成接地電阻設置、油管連接與油管捲盤操作等程序，並同步為車輛輸送油料。

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值得注意的是，新式油罐車可採「一對二」補給方式，同時替兩輛M1A2T戰車等車輛加油，在最短時間內完成整補，確保部隊持續機動能力。由於M1A2T戰車油料消耗量高，相關後勤補給能力被視為裝甲部隊作戰續航的重要環節。

根據國防部公開預算資料，陸軍推動「通用型油罐車籌購案」，規劃於2023年至2027年間分批採購，總預算約新台幣6.22億元，採購54輛，用以汰換老舊油罐車並支援新一代裝甲與輪型車輛。新車除具備雙線同時加油能力，也配備油料計量與管線收放系統，提升油料補給效率與作業安全。

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