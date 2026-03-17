空射雄三飛彈關鍵性的一刻！ 26日傳九鵬外海實彈射擊打靶艦

IDF戰機去年12月中旬掛載編號AX-006的空射型雄三測試彈，自台東志航基地起飛前往九鵬外海空域發射。紅框處即為空射型雄三測試彈。（圖由「IDF 經國號」軍事網路社群授權提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製空射型雄三反艦飛彈，歷經去年8月多次完成不同高度拋投驗證，去年12月進行測試彈發射驗證之後，傳出本月26日將迎來關鍵性的測試，由IDF戰機掛載實彈進行對靶艦的射擊測試，軍政人士今天指出，若是作戰測評得軍種認可，可望列入116年度國防預算內開始量產，大幅強化國產戰機的中長程制海作戰能力。

軍事網友昨天目擊，海軍新型救難艦大武艦（ASR-571）在16日自高雄拖帶一艘除役的錦江級艦前往九鵬海域，準備作為靶船。再對比中科院日前發佈的射擊通報，中科院將於26及27日於九鵬外海的長型海空域進行實彈射擊操演，研判應與空射型雄三反艦飛彈的測評有關。

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中科院今天對此表示，對射擊通知援例是不做評論。

中科院發佈本月26及27日將在九鵬基地外海，進行實彈射擊。軍方內部傳出此次射擊，極有可能是由IDF戰機掛載實彈進行對靶艦的射擊作戰測評。（圖：取自政府部門射擊通報）

雄三飛彈系統威力強大，亮相迄今將近20年，現已量產供海軍海鋒大隊、艦艇部隊使用，可打擊150公里外敵軍艦艇，量產中的增程型還可打到400公里外目標。雄三飛彈的重量約在1400公斤左右，空射型雄三飛彈的重量據稱已減到1000公斤以下，並且將雄三飛彈的助推火箭拿掉，便於由IDF戰機來搭載，儘管體型及重量減輕，但IDF戰機具備高巡航速度，可在高空即發射空射型雄三反艦飛彈，飛彈在投放後即可適時啟動衝壓引擎掠海飛行。

軍方預期空射型雄三服役之後，整體性能將超過美製空射型魚叉飛彈，由於威力相當強大，對於共軍的大型船團具有毀滅性的威脅，也讓IDF經國號機具有更豐富的制海作戰能力。

前雄三總工程師丶現任桃園市經發局長張誠日前也指出，空射雄三的崛起，有其獨特性。因為雄三擁有美軍現役裝備也缺乏的「超音速」能力。魚叉是次音速，容易被攔截；雄三能以 2.5 馬赫突防。這種「美方給不了的不對稱戰力」，讓空射雄三具備了不可替代的戰術價值，這是它能走向量產、擔任戰備的關鍵。

在籌碼因果上，張誠分析指出，「空射雄三的成功，正是促成美方不得不考慮出售 AGM-158 的關鍵籌碼。」 邏輯很簡單，台灣證明了實力。空射雄三證明台灣已經具備將「重型飛彈」整合到戰機上，並進行長程投射的硬體能力。 中科院流出的模型指出台灣在「匿蹤氣動力」與「吸波塗料」上已具備潛力。如果美方繼續拒售 AGM-158，台灣為了發揮戰力，勢必會傾舉國之力發展「獨立於美軍體系之外」的長程指管與目獲系統。

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