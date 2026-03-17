韓方遲未核發彈藥用料輸出許可 軍備局長林文祥：5月就依約解除契約

軍方採購105公厘彈藥的關鍵用料，112年由韓國廠商得標，但韓國政府至今都未同意核發輸出許可，引起朝野立委關切，國防部軍備局長林文祥中將（右）昨天（16）日在立法院答詢時展現強硬立場，他表示，廠商今年5月若再無法取得輸出許可，將依約辦理解除契約。（圖：取自立院議事隨選系統）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方採購105公厘彈藥的關鍵用料，112年由韓國廠商得標，但韓國政府至今都未同意核發輸出許可，引起朝野立委關切，國防部軍備局長林文祥中將昨天（16）日在立法院答詢時展現強硬立場，他表示，廠商今年5月若再無法取得輸出許可，將依約辦理解除契約。

他並且表示，這項關鍵用料原本可以由國內生產獲得，但先前是因為軍備局205廠配合國家重大經濟發展建設，及高雄多功能經貿園區都市發展，搬遷到高雄大樹區，加上國內加強實戰化戰備演練，各項彈藥消耗的比較多，因此才向國外採購，現已由中科院負責執行生產機具建置安裝，發射藥的生產線也陳報高雄市政府，申請乙類火工作業場所，申請進度正常。

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軍政人士今天則說，有關彈藥發射藥的產線，預計在今年4月15日即可開工測試量產，恢復產能。

國防立委去年4月考察軍備局兵工廠，了解國軍40公厘以上口徑彈藥研製現況。（圖：軍聞社提供）

軍備局第205廠配合國家重大經濟發展建設，及高雄多功能經貿園區都市發展，搬遷到高雄大樹區，這使得軍方在產製105公厘練習曳光彈丶105公厘高爆戰防曳光彈的作業上，原本可以自給自足的彈藥關鍵用料，在這段期間必須改向國外採購，並由韓國廠商得標，但沒想到，韓國政府對於彈藥關鍵用料的輸出許可一直卡關，連國防部在113年11月透過外交部致函，請韓國政府加速許可證核發作業，到目前為止也都沒有結果。

國防部上週在向立法院送交的報告中特別指出，本案曾透過外交途徑，於113年11月29日函轉外交部協請韓國加速許可證的核發作業，並由我國駐韓代表處協處中。軍政人士說，即便是我方正式發函三催四請，韓方至今也沒有具體說明，至今都在拖延中。

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