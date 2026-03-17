自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

韓方遲未核發彈藥用料輸出許可 軍備局長林文祥：5月就依約解除契約

2026/03/17 09:03

軍方採購105公厘彈藥的關鍵用料，112年由韓國廠商得標，但韓國政府至今都未同意核發輸出許可，引起朝野立委關切，國防部軍備局長林文祥中將（右）昨天（16）日在立法院答詢時展現強硬立場，他表示，廠商今年5月若再無法取得輸出許可，將依約辦理解除契約。（圖：取自立院議事隨選系統）軍方採購105公厘彈藥的關鍵用料，112年由韓國廠商得標，但韓國政府至今都未同意核發輸出許可，引起朝野立委關切，國防部軍備局長林文祥中將（右）昨天（16）日在立法院答詢時展現強硬立場，他表示，廠商今年5月若再無法取得輸出許可，將依約辦理解除契約。（圖：取自立院議事隨選系統）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方採購105公厘彈藥的關鍵用料，112年由韓國廠商得標，但韓國政府至今都未同意核發輸出許可，引起朝野立委關切，國防部軍備局長林文祥中將昨天（16）日在立法院答詢時展現強硬立場，他表示，廠商今年5月若再無法取得輸出許可，將依約辦理解除契約。

他並且表示，這項關鍵用料原本可以由國內生產獲得，但先前是因為軍備局205廠配合國家重大經濟發展建設，及高雄多功能經貿園區都市發展，搬遷到高雄大樹區，加上國內加強實戰化戰備演練，各項彈藥消耗的比較多，因此才向國外採購，現已由中科院負責執行生產機具建置安裝，發射藥的生產線也陳報高雄市政府，申請乙類火工作業場所，申請進度正常。

軍政人士今天則說，有關彈藥發射藥的產線，預計在今年4月15日即可開工測試量產，恢復產能。

國防立委去年4月考察軍備局兵工廠，了解國軍40公厘以上口徑彈藥研製現況。（圖：軍聞社提供）國防立委去年4月考察軍備局兵工廠，了解國軍40公厘以上口徑彈藥研製現況。（圖：軍聞社提供）

軍備局第205廠配合國家重大經濟發展建設，及高雄多功能經貿園區都市發展，搬遷到高雄大樹區，這使得軍方在產製105公厘練習曳光彈丶105公厘高爆戰防曳光彈的作業上，原本可以自給自足的彈藥關鍵用料，在這段期間必須改向國外採購，並由韓國廠商得標，但沒想到，韓國政府對於彈藥關鍵用料的輸出許可一直卡關，連國防部在113年11月透過外交部致函，請韓國政府加速許可證核發作業，到目前為止也都沒有結果。

國防部上週在向立法院送交的報告中特別指出，本案曾透過外交途徑，於113年11月29日函轉外交部協請韓國加速許可證的核發作業，並由我國駐韓代表處協處中。軍政人士說，即便是我方正式發函三催四請，韓方至今也沒有具體說明，至今都在拖延中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中