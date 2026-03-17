陸軍無人機訓練中心可現地考照 2公斤到25公斤都能飛！

國防部長顧立雄去年視導陸軍無人機訓練中心室內飛行訓練場，瞭解無人機授課實況。（資料照，國防部提供）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕為提升無人機操作人員培訓效能，陸軍無人機訓練中心近日在台南駐地實施「無人機基礎操作暨師資班」訓練，並配合交通部民用航空局辦理「基本級專業操作證I」術科測驗，推動「訓測合一」制度。學員結訓並通過測驗後，即可取得民用無人機專業操作證照，具備合法操作2公斤至25公斤級無人機資格，讓官兵可合法、妥善操作監偵型無人機等裝備。

根據軍方資訊，此次測驗由民航局監評官進駐訓練中心實施考照作業，並依規定檢查考照場地、安全設施與飛行環境，同時逐一確認測驗用無人機的註冊資料、重量級別及外觀狀況，以確保所有設備符合測驗標準。監評官亦核對學員報考資料，並進行安全宣導與測驗流程說明，使受測人員熟悉飛行規範與測驗程序。

完成準備後，學員依程序進行飛行前360度安全檢查，確認螺旋槳、機體結構與電池狀態正常，隨後依序進行術科測驗。測驗項目包括定點起降、8字水平圓等飛行科目，過程中必須精準控制飛行高度與航向，並在指定範圍內完成各項動作。測驗最後亦納入緊急狀況處置課目，以驗證學員的臨場反應與操作穩定度。

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《青年日報》報導，透過在訓練單位內建置符合規範的考照場地，能有效縮短學員從完成訓練到取得證照的時間。學員完成學、術科測驗後，即可取得基本級專業操作證照，具備操作2至25公斤級無人機資格，未來在操作國軍現行監偵型無人機等裝備時，均可依規定執行相關飛行任務。

近年無人機已成為現代戰場的重要裝備，國軍亦持續擴大相關建軍與採購規模。國防部已規劃採購數以萬架的小型與商規無人機，包括微型偵察無人機、監偵型多旋翼無人機及可執行攻擊任務的無人機等，作為基層部隊重要的監偵裝備。

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