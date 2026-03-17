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失事F-16V黑盒子撈到了！空軍證實：送美原廠判讀釐清肇因

2026/03/17 12:54

編號6700 F-16V單座型戰機1月6日於花蓮外海不幸失事墜海，此為昔日平安返航降落畫面。（資料照，記者游太郎攝）編號6700 F-16V單座型戰機1月6日於花蓮外海不幸失事墜海，此為昔日平安返航降落畫面。（資料照，記者游太郎攝）
〔記者方瑋立／台北報導〕空軍編號6700的F-16V戰機於今（2026）年1月6日於花蓮外海不幸失事墜海，飛官辛柏毅上尉迄今失聯。空軍司令部今（17）日證實，經委託專業打撈公司多日搜勘，已於昨（16）日順利尋獲俗稱「黑盒子」的失事殘存飛行資料記錄器，並於今日載運返港，後續將送往美國原廠進行判讀，以釐清失事肇因。

空軍司令部表示，日前委由海歷公司前往訊號定位區域執行打撈作業，經多日水下探勘，於3月16日尋獲黑盒子。經比對確屬失事F-16戰機所有，目前已完成打撈並載運返港。

據悉，該失事海域水深約2500公尺，受限於深度與海象，打撈難度極高。近日因天候晴朗、海象趨於穩定，打撈團隊加速作業，除尋獲黑盒子外，亦打撈起大批機體殘骸，惟迄今並未尋獲飛官。

空軍司令部強調，對於社會各界及家屬的關懷表達誠摯感謝。為求公正與專業，後續黑盒子將送往美國原廠判讀與鑑定，以釐清確切失事原因。

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