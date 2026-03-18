閃電交貨 國防部證實近300套ALTIUS 600M已全數交運

Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（資料照，國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕立法院外交及國防委員會下週將併案審查行政院及各黨「不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，而根據近日國防部向立法院的報告顯示，我國對美軍購之ALTIUS 600M無人機已全數獲裝。

根據國防部向立法院報告之「美對臺軍售案公開書面資料」，國防部表示，ALTIUS 600M無人機已全數獲裝，115年度將持續獲得包含M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、MS-110偵照莢艙、第三代陸區系統在內等多項裝備；另彈簧刀300無人機、火山布雷系統、空降作戰傘具、MQ-9B無人機則將於今年起陸續交運。

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關於ALTIUS 600M，當時美國在2024年6月18日公告，核准售台720套彈簧刀300型以及至多291套Altius-600M攻擊型（自殺型）無人機，首批Altius-600M攻擊型無人機並在2025年8月4日交運給我國陸軍，從公告到首批交運的時間，僅不到14個月。

根據資料，ALTIUS 600M型無人機攜帶反裝甲彈頭，火力投射範圍可達40公里，可於視距外有效摧毀敵軍戰甲車等目標。該款無人機的機身採摺疊設計，重量約12.7公斤，且具備光學及紅外線偵蒐能力，支援全天候作戰效能。

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