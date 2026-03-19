潛艦海鯤號潛航測試防中國探取 軍事觀察家曝護衛艦艇群

潛艦海鯤號潛航測試凸顯更多機敏資料，必須嚴防中國蒐集。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號已完成6次潛航測試，因涉及維生系統、壓力殼、動力系統、聲納等關鍵設備，屬於高度敏感的機密資料，所以軍事觀察家紀東昀分析，為嚴防中國探取機密，海軍及海巡署合組護衛艦艇群保護。

海軍基隆艦是潛艦海鯤號的主要護衛艦。（記者洪定宏攝）

紀東昀指出，以3月12日的測試為例，除了救難專用、舷號571的大武艦，以及2艘海巡艦艇，還有基隆級驅逐艦、舷號1801的基隆艦、成功級飛彈巡防艦，甚至連光華六號飛彈快艇也加入戒護行列。

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紀東昀強調，海鯤號出港測試的海域不會事先公告，原因是防止中國在相關的海域先投放感應器蒐集聲音等高度機密資料，所以海軍都是在出海的時候，才發布臨時的操演區，通知周圍的船隻避讓。

不過，紀東昀認為，潛航測試若在高雄左營外海，基本上都在100公尺左右的深度，若是到屏東小琉球海域，潛航深度才會超過100公尺。

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