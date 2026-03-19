美軍飛彈跨海打伊朗！WSJ：同類戰法將牽動台海

美軍發射「精確打擊飛彈」（PrSM）檔案照。報導指出，美軍在針對伊朗的軍事行動中，首度實戰動用這款從機動卡車發射的精準武器。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在對伊朗軍事行動中，首度動用新型地面發射飛彈直接攻擊本土目標。《華爾街日報》（WSJ）分析指出，這類攻擊模式未來可能應用於印太戰場，並對中國軍事規劃形成戰略訊號。目前這類移動式飛彈系統已顯示其具備打擊港內軍艦的能力，讓地面部隊也能分擔原本由空軍與海軍執行的攻擊任務。

海馬士（HIMARS）飛彈系統發射ATACMS飛彈資料照。報導指出，美軍在針對伊朗的軍事行動中，首度動用這款從地面跨海攻擊本土的彈道飛彈。這種「陸基攻艦」模式能讓地面部隊分擔海空軍的攻擊任務，被視為未來台海防衛的關鍵手段之一。（圖：美國陸軍）

報導指出，美軍在對伊朗作戰中發射了多枚「精確打擊飛彈」（PrSM）與「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。這兩款飛彈從波斯灣地區升空，擊中了伊朗本土石油設施與港內海軍艦艇。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，這場由地面部隊發動的打擊正在「創造歷史」，顯示地對地武器已能有效減少對航艦與轟炸機的依賴。

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這些射程約321至482公里的飛彈，被外界研判可能來自波斯灣國家，包括巴林等地。雖然相關國家尚未證實允許美軍利用其領土發動攻擊，但公開影像顯示發射點位於該區域內。這顯示出波灣盟友正嘗試在協助美軍與防範伊朗報復之間，維持極其微妙的平衡。

美軍此次大規模運用「海馬士」（HIMARS）機動飛彈卡車，展現出「打完就跑」的生存優勢。報導分析指出，五角大廈近年來已將資源轉向準備因應如中國等大國的傳統衝突，而非過往的平叛戰爭。透過衛星導航輔助，這類陸基飛彈不僅能精確命中固定目標，研發中的新型版本更將具備在動態海域攻擊移動船隻的能力。

戰術將影響中國軍事規劃

WSJ指出，這類飛彈若部署在印太地區，將影響中國對海上行動的規劃，包括可能的封鎖或軍事行動。美軍計劃未來在菲律賓等島鏈部署相同的機動系統，用於從遠處打擊敵方艦隊。華盛頓智庫研究員蘭利（Grant Rumley）表示，這類飛彈在伊朗的實戰表現，將給予中國軍事規劃者另一個需要深思的戰術難題。

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