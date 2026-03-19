局勢升溫！美軍「美版鐵穹」進駐南韓專打無人機

美軍16日在南韓平澤的韓福瑞軍營（Camp Humphreys），部署「間接火力防護能力」（IFPC）系統。這套被稱為「美版鐵穹」的機動武器，專門用於攔截無人機、巡弋飛彈及火箭砲，能為前線基地提供全方位的近距離防護，防止重要設施遭受低空飽和攻擊。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍近日在南韓部署一套被稱為「美版鐵穹」的防空系統，用於強化基地對無人機與巡弋飛彈的防護能力。這項部署發生在中東局勢升溫、美軍調整全球防禦配置之際，外界正關注這類機動裝備對前線防護的具體影響。目前相關單位正緊盯區域空域動態，確保基地在面對低空攻擊時具備足夠反應空間。

《Defence Blog》報導指出，美國陸軍在「自由護盾26」（Freedom Shield 26）演習期間，首度投入「間接火力防護能力」（Indirect Fire Protection Capability Inc 2, IFPC）系統進行測試。這套系統被視為補強近距離防護能力的一環，讓原本難以攔截的低空目標也能被有效防住，確保前線基地不再容易受到威脅。

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根據第八軍團（Eighth Army）發布的訊息，這套IFPC系統已整合至「整合式作戰指揮系統」（IBCS）網絡中。這項技術能將戰場上多種感測器蒐集的情資聯網，讓防空單元能精確偵測並處理來自360度全方位的威脅。透過數據共享，系統能針對次音速巡弋飛彈、無人機系統（UAS）以及火箭砲等威脅做出即時攔截，提升基地生存率。

因應全球戰略調整防禦配置

分析指出，隨著中東戰事影響全球戰略布局，美軍正調整前線基地的近距離防衛能力。在部分高階防空系統可能因應其他戰區需求而調整部署的背景下，這類具備360度偵測雷達與多枚攔截彈的機動系統，是用來防止基地被無人機或飛彈攻擊的關鍵。這套裝備讓美軍能在不依賴傳統大型防禦網的前提下，處理密集的低空突襲。

此次部署顯示美軍正強化前線基地對無人機攻擊的防護能力。透過將最新防空武器直接送往南韓前線，美軍展現了其快速調整防禦配置的彈性。相關防務專家指出，這套系統的進駐降低了敵方利用無人機「蜂群戰術」癱瘓基地的風險，並為未來可能的區域衝突提供更完整的分層防禦保障。

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