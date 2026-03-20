號稱全球最強匿蹤戰機 F-35戰機傳遭擊中的原因是什麼?

1架美國F-35戰鬥機遭到疑似伊朗砲火擊中，在中東的美軍基地緊急降落，示意圖。（路透檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，1架美國F-35戰鬥機遭到疑似伊朗砲火擊中，在中東的1座美軍基地緊急降落，飛行員安全無虞，此事也將是F-35服役以來首次遭到擊中的事件。但令大家好奇的是，這型號稱全球最強匿蹤功能的戰機，為何會遭到砲火擊中受損？

F-35 閃電 II（Lightning II）戰機的匿蹤設計強大之處在於其「全方位、系統化」的低可偵測性技術。與傳統戰機相比，它不只是在外觀上下功夫，更是在結構、塗料、電子設備乃至後勤維護上實現了跨世代的整合。

請繼續往下閱讀...

匿蹤設計的核心優勢

F-35具有先進的機身結構與幾何外型，雷達散射截面（RCS）優化。機身表面採用傾斜設計，能將雷達波反射到遠離發射源的方向，RCS 僅約0.1平方公尺，相較於非匿蹤戰機（約10平方公尺），其超視距空戰效能高出約 5 倍。

此外，所有主要武器皆掛載於內部彈艙，避免了外部懸掛物（如飛彈、副油箱）產生的劇烈雷達反射。進氣道設計成彎曲形狀，能有效隱藏發動機葉片，避免其直接反射雷達波。不同於早期匿蹤機需頻繁修補易損的塗料，F-35 將雷達吸波材料與機身結構深度整合，不僅更耐用，且能吸收多波段雷達波。機身採用精密接縫技術，將雷達波最容易反射的接縫處（如艙門、蓋板）設計成鋸齒狀，將反射能量集中於極窄的特定角度。

洛克希德馬丁公司日前讓F-35戰機任務系統配備AI輔助的「戰鬥辨識」（Combat ID）。（圖取自洛馬）

如果遭砲火擊中，會是什麼原因？

非雷達導引的防空系統：

紅外線偵測（IRST）：伊朗宣稱使用了「新型先進防空系統」。雖然 F-35 能大幅躲避雷達探測，但發動機排放的熱氣仍會產生紅外線信號。如果戰機在低空或特定角度飛行，被光電傳感器捕捉到熱特徵並鎖定的機率會增加。

被動探測技術：伊朗近年致力於開發不主動發射雷達波的被動探測技術，這種技術不會觸發戰機的雷達告警系統，使飛行員在被追蹤時難以察覺。

作戰環境與戰術暴露：

開啟內彈艙瞬間：當 F-35 準備投彈而開啟彈艙門時，機身的匿蹤幾何形狀會被破壞，導致雷達散射截面（RCS）短暫激增，這是一個極容易被鎖定的漏洞。

任務路徑預判：如果戰機在固定航線或相對密集的空域頻繁飛行，敵方可能透過多站式雷達或目視觀測預判其路徑，並在特定區域集中火力。

飽和式防空火力： 伊朗方面聲稱其防空系統已針對隱形目標進行了「有效且有針對性的改進」。在密集的防空網中，即便隱形效能優異，若遭遇大量防空飛彈或高射砲火（包含無差別覆蓋射擊），仍存在被擊中的機率。

低空飛行的風險： 在執行近接空中支援或偵查任務時，若戰機必須降低高度，可能會進入傳統高射砲或肩射防空飛彈（MANPADS）的射程，這些武器通常不完全依賴雷達制導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法