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「地球超人」慘遭腰斬！伊朗擊毀美軍E-3預警機 現僅存15架

2026/03/29 14:45

疑現場畫面曝光，E-3預警機；損害嚴重，基本損毀，讓已經停產的E-3「哨兵」預警機再少一架，現美軍僅剩15架服役。（圖擷自X）疑現場畫面曝光，E-3預警機；損害嚴重，基本損毀，讓已經停產的E-3「哨兵」預警機再少一架，現美軍僅剩15架服役。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗27日針對沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan air base）發射多枚飛彈，造成15名美軍受傷，另有多架軍機受損，其中包括E-3「哨兵」預警機；疑現場畫面曝光，E-3損害嚴重，基本損毀，讓已經停產的E-3「哨兵」預警機再少一架，美軍僅存15架E-3正在服役。

綜合外媒報導，疑似現場流出畫面顯示，美國空軍一架E-3「哨兵」預警機27日在伊朗的襲擊中嚴重受損，機身被攔腰炸斷；而被摧毀的預警機，與最近幾周被部署至蘇爾坦王子空軍基地的預警機編號（81-0005）相符。

根據資料顯示，編號81-0005的E-3「哨兵」預警機，製造日期為1982年10月08日機齡為43歲5個月，機型是E3G，駐紮在奧克拉荷馬州廷克空軍基地（Tinker Air Force Base），暱稱為「地球超人」（Captain Planet），本月飛抵蘇爾坦王子空軍基地支援戰事，不料卻在這次的伊朗襲擊中損毀。

E-3「哨兵」預警機1977年開始服役，平均機齡超過40年，現已經停產，目前美國空軍僅有16架E-3在現役編制中，伊朗戰爭爆發後有6架E-3進駐中東，這起襲擊讓美軍E-3預警機減為15架，在中東剩5架。

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