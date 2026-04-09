海巡曝中共軍艦資訊 粉專:最強反制手段

海委會主委管碧玲嚴正批評中國對台長期的共機共艦侵擾，6日昨晚直接公佈6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。（圖：取自海委會主委管碧玲FB）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海委會主委管碧玲近日在社群媒體發布「海面態勢圖」，引發國民黨質疑涉嫌洩密。臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」昨日對此則發文表示，管碧玲秀出「海面態勢圖」，反而展現出我國毫無死角、全天候聯合監偵與制海掌控能力。並指出北京的對台戰略早已確立「軍事施壓與政治交流雙軌並行」的指導原則，不因特定政黨的訪問活動而撤收海空封鎖壓力，此次於國民黨主席鄭麗文率團訪中時將情報透明化便是最好例證。

臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」昨日發文指出，根據海委會主動揭露的資訊，我們不僅能看到共艦的位置，更能看清它們的「成色」，換句話說，我國安單位早已將這些艦艇視為隨時可標定與打擊的目標。

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貼文分析，根據船隻舷號，已能確定出花東外海共艦DDG-123為052D型飛彈驅逐艦「淮南艦」、電偵艦AGI-791為815型電子偵察艦「北極星艦」、巡防艦FFG-517為054A型飛彈巡防艦「衢州艦」。

根據艦種，便能判定中方意圖，貼文指出，例如052D型是中共海軍的主力多功能驅逐艦，配備「中華神盾」有源相控陣雷達和64單元垂直發射系統，能發射海紅旗-9B防空飛彈和鷹擊-18反艦飛彈，具備區域防空和對海對陸打擊能力；815型電子偵察艦全艦佈滿各種大小球形雷達天線罩，專門在近距離截獲和分析我方的電子信號；054A型則是中共海軍數量最多的通用巡防艦，配備32單元垂直發射系統，可發射海紅旗-16防空飛彈和魚-8反潛飛彈，防空、反潛、反艦能力均衡。

圖為中共815型電子偵察艦「北極星號（舷號791）」，過往就常與海巡船隻對峙。（圖取自海巡署）

另外在桃園、新竹西方海峽中線區域，我方雷達網鎖定共艦FFG-534，即054A型飛彈巡防艦「寶雞艦」，以及台灣北部的巡防艦FFG-556，也就是056A型輕型巡防艦「宜春艦」。

其中，056A型則是專為近海巡邏和反潛設計的輕型護衛艦，特別加強反潛能力，配備拖曳式聲納和反潛魚雷，主要進行淺海區的反潛作業，不只對抗有人潛艇，更針對現在神出鬼沒的無人潛航器。其中FFG-618，也就是056A型輕型巡防艦「商丘艦」，也被我方偵獲出現在台灣西南海域。

更重要的是，此次偵獲兩艘海警船，已可確認為818型海警船，是基於054A巡防艦艦體設計的大型執法船，它保留了054A的船體和推進系統，具有良好的適航性和續航力。雖然它拆除了飛彈發射系統，但仍配備1門76公厘主砲、2門30公厘單管遙控機砲，以及高壓水砲，並具有直升機甲板和機庫，具備準軍事作戰能力。這顯示中共正將執法力量與軍事力量結合，進一步將灰色地帶襲擾常態化。

「世界特種部隊與軍武資料庫」表示，管碧玲主委此次的主動情報透明化，是在國民黨主席鄭麗文率團訪中時釋出。這客觀顯示出，北京的對台戰略早已確立「軍事施壓與政治交流雙軌並行」的指導原則，不因特定政黨的訪問活動而撤收海空封鎖壓力。

​而中共所謂的「台灣之籠」等恐嚇言論，本質上是心理戰與認知作戰，意圖削弱台灣社會的防衛意志。我方將這些艦艇的性能、型號、舷號與位置攤在陽光下，本身就是最強有力的反制，這證明了所謂的「包圍」，實際上是中共艦艇單方面暴露在台灣密集、多層次的防空與反艦火力網之內，成為我方隨時可標定與打擊的目標。

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