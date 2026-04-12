中國捷龍3號火箭升空 澎湖七美全目擊

澎湖七美十一日晚間，出現發光發熱光點。（澎湖交通觀察日誌提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國昨（11）日晚間發射捷龍3號運載火箭升空，根據《澎湖交通觀察日誌》民眾投書影片，蔡在澎湖最南島嶼七美，出現1顆不明飛行物發光飛行，該飛行物看起來是一個很亮的光點，像彗星一樣拖著長長的尾巴，保持緩慢的速度移動，維持大概15秒左右，光點逐漸消失，疑似為中國發射的試驗衛星。

根據中國央視新聞報導，北京時間4月11日晚間7點32分，中國太原衛星發射中心在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，是捷龍三號運載火箭第11次飛行。中國成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

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澎湖七美夜空無光害，火箭光環相當明顯。（澎湖交通觀察日誌提供）

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，台灣南部與澎湖七美昨日晚間目睹夜空中有航空器的畫面，預估是中國發射的捷龍三號運載火箭，發射位置距離台灣南部大概為820公里，當火箭爬升到一定高度時，民眾就能夠目睹火箭的尾焰。此次中國發射的是民用火箭，建議不必過分緊張、杯弓蛇影，但也不能掉以輕心。

捷龍三號運載火箭，是中國長征火箭有限公司中國運載火箭技術研究院研製的全固體燃料運載火箭，是中國唯二僅在海上發射的運載火箭之一。 捷龍三號採用4級固體火箭引擎串聯的總體構型。擁有直徑3.35公尺和2.9公尺兩種構型整流罩，能夠與多種星箭接口適配，滿足多種衛星安裝要求。

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