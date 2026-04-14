邊打仗邊造飛彈 澤倫斯基影片首曝烏克蘭自製防空飛彈

擷取自烏克蘭總統澤倫斯基社群媒體影片的畫面，顯示了一枚新型地對空飛彈。外界認為，這款飛彈的曝光反映出烏克蘭正加速發展本土防空能力。（擷取自官方影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日發布一段影片，畫面中首度出現一款未曾公開的防空飛彈。這項罕見的軍備曝光，被外界視為烏克蘭在戰爭高壓下，加速自主研發防空系統的重要進展。

軍事媒體《Defence Blog》報導指出，這段影片是為紀念烏克蘭國防工業人員而發布。畫面背景展示了自2022年2月戰爭爆發以來，烏克蘭積極開發的多款武器系統，包括赤楊（Vilkha）導引火箭與海王星（Neptune）巡弋飛彈等。

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然而，最受外界矚目的是一款首次入鏡的防空飛彈。這顯示烏克蘭正試圖建立屬於自己的空禦網路，以逐步替換仍在服役的山毛櫸（Buk）與S-300PT等老舊蘇聯時代防空系統。

據報導，面對激烈的戰火消耗，防禦敵方空襲成為烏克蘭的生存關鍵。為了在戰時加速武器開發，該飛彈的研發策略避開了從零開始的漫長過程。開發人員指出，該計畫大量整合了已通過測試的成熟子系統：包含發動機、尋標器、慣性導航系統與近迫引信。這種資源重組的模式能大幅縮短研發時程並降低技術風險，成為戰火下軍工發展的務實選擇。

目前這項防空飛彈計畫仍被烏克蘭當局列為高度機密。官方並未在影片中提供正式型號，也未公布確切的射程數據。外界尚無法確認該飛彈是否已完成實彈測試，或已進入量產並部署於第一線部隊。

根據過去在國防展覽中曾亮相的初期模型推測，這款新型飛彈可能被設定為攔截範圍30至50公里的中程防空武器。其設計目標被認為是防衛軍事編隊與基礎設施，以反制敵方戰機、巡弋飛彈及部分無人機威脅。這款飛彈的公開現身，釋放出烏克蘭持續以本土軍工能力推動防空武力現代化的明確訊號。

Intriguing. Now tend to think that Ukraine just unveiled her war-time mid-to-long range SAM project.



Size is a bit too large for AAM.

Hopefully we can see it in action soon. pic.twitter.com/aNfyOGYcm1 — Taepodong （@stoa1984） April 13, 2026

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