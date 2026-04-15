日本首派作戰部隊赴菲「肩並肩」 部署反艦飛彈台灣周邊海域演練

日本海上自衛隊與菲律賓海軍於2021年進行海上演訓。日本過去參與此類任務多以海上巡邏或派遣觀察員為主，此次將首度派遣1400名作戰兵力與反艦飛彈赴菲參與聯合軍演，顯示其參與方式的變化。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本在海外軍事行動的參與方式出現變化。在即將登場的美菲「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演中，日本將首次以作戰部隊身分在菲律賓參與聯合演訓，並部署具備打擊海上目標能力的反艦飛彈系統。日本此次將派遣約1400名作戰兵力赴菲參演，顯示其參與方式由觀察與支援，轉為投入作戰部隊。

日本陸上自衛隊2025年進行88式陸基反艦飛彈（Type 88 SSM）實彈射擊的檔案照。在此次美菲聯合軍演中，日本將首度將該款飛彈部署至菲律賓，並參與南海及台灣周邊海域的「海上打擊演練」。（取自日本陸上自衛隊）



據海軍專業媒體《Naval News》報導，這場擴大為多國參與的聯合軍演將於4月20日展開，持續至5月8日。這是自去年日菲《相互准入協定》（RAA）生效後，日本首度進行如此大規模的海外戰鬥部隊部署。過去日本參與此類演習多僅派遣少數觀察員，或將參與範圍限制在人道救援與災難應變任務。

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日本此次投入的兵力與武器裝備引發關注。報導引述美菲軍方發言人說法指出，日本將在演習中部署射程約100公里的「88式陸基反艦飛彈系統」（Type 88 SSM）。這款飛彈將參與一場位於南海與台灣周邊海域的「海上打擊演練」，並進行實彈擊沉退役靶艦的任務。日本防衛大臣小泉進次郎預計將親自視察該項演練。

在海空軍力方面，日本也將出動其陣容中最龐大的水面艦艇之一、直升機護衛艦「伊勢號」（JS Ise），並搭配運輸艦、驅逐艦，以及C-130H運輸機與US-2兩棲搜救機等空中資產，全面參與涵蓋海、陸、空及網路空間的多領域作戰演練。

強化第一島鏈防禦網絡

這場匯聚超過1萬7000名多國部隊的軍演，舉行時機正值印太區域緊張局勢升溫之際。菲律賓與日本同為美國在西太平洋的關鍵盟友，兩國不僅構成第一島鏈防禦網絡的南北兩端，更在牽制潛在的海上擴張中扮演要角。

報導指出，美、日、菲3國近期持續強化聯合演訓與協同作戰。今年2月，3國軍隊才剛在分隔台灣與菲律賓的戰略水道「巴士海峽」周邊進行聯合演訓。隨著日本戰鬥部隊在菲律賓與盟軍進行聯合演訓，這條牽動區域安全的戰略防線正持續進行兵力整合與演練。

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