美太空軍發表2040年願景 佈署3萬顆衛星制霸太空

圖為獵鷹9號於太空軍基地發射，因破曉或黃昏發射而產生太空水母現象。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著太空戰場競爭加劇，美軍正加速規劃未來作戰架構。美國太空軍15日發布「未來行動環境」與「目標兵力」兩份戰略文件，首度系統性描繪2040年太空戰場樣貌與兵力發展藍圖。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國太空軍指出，未來15年內，人工智慧、量子感測器、先進雷達與可重複使用火箭等技術，將全面重塑太空作戰模式；預估至2040年，運作中的衛星數量將突破3萬顆。

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報導指出，在威脅面向，中國被視為主要競爭對手，其具備發展分散式衛星架構與運用人工智慧進行快速決策的能力；未來太空環境恐充斥電磁干擾、網路攻擊與軌道干擾行動，可能削弱美軍作戰鏈穩定性。

太空軍強調，若未持續投入資源，美方可能在太空領域落後對手；反之，透過技術投資與盟友合作，仍可維持對太空環境的監控與主導能力，並建立有效嚇阻。

在兵力規劃方面，「目標兵力」文件列出多項核心任務，包括太空控制、飛彈預警與追蹤、導航作戰、衛星通訊與太空感測等領域。

其中，導航被列為關鍵發展項目。太空軍指出，現有GPS系統並未針對高對抗環境設計，未來將導入盟友與商業導航系統，並發展更具韌性的下一代導航架構，以確保全球定位與授時能力。

此外，太空軍亦規劃建立「太空資料網路」（SDN），整合軍用與商業衛星通訊資源，並透過自動化技術提升網路調度能力，強化跨域作戰支援。

報導分析，此次文件發布顯示美軍正由單一衛星系統，轉向多層次、分散式與高韌性的太空作戰架構；在中俄競爭與技術快速演進下，太空領域已由支援角色轉變為戰場核心節點，其發展將直接影響未來聯合作戰能力。

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