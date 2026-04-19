曾把核武納入保台？新書還原美對中作戰規劃 台灣角色數度轉變

美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」在海上航行。新書指出，美國對台海衝突的作戰規劃可追溯至冷戰時期，並隨戰略環境持續調整。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕台海若爆發衝突，美國如何介入？根據軍事媒體《Breaking Defense》刊出的新書節錄，英國戰略分析師奧爾波特（Rowan Allport）指出，美國對台海戰爭的規劃可追溯至冷戰初期，甚至一度將核武納入對中國的作戰選項。

報導引述奧爾波特於2026年出版的著作《台灣作戰計畫：OPLAN 5077與美國在太平洋的戰略布局》（War Plan Taiwan: OPLAN 5077 and the U.S. Struggle for the Pacific，暫譯）內容指出，1950年韓戰爆發後，美國即將台灣納入西太平洋防衛架構，並逐步發展對中國的作戰構想。相關規劃在冷戰期間持續調整，部分方案曾考慮在衝突升高時動用核武，以應對當時的戰略環境。

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從冷戰前線到戰略轉折 台灣定位多次調整

書中指出，台灣在美國對中戰略中的角色並非一成不變。隨著1970年代美中關係轉變與華府承認北京政權，相關軍事規劃也隨之調整，台灣在整體戰略中的位置出現轉折。

報導指出，進入後冷戰時期後，美方對台海衝突的關注重新升高，相關作戰構想逐步納入新的作戰環境與技術條件，包括中國解放軍遠程打擊與區域拒止能力的提升。

書中分析，美國對中作戰規劃的核心問題之一，在於如何在對方防空與反介入能力提升的情況下，維持進入西太平洋戰區的能力。相關構想隨著戰場條件改變而持續調整。

報導指出，這些規劃並非單一計畫，而是在不同時期形成的一系列作戰概念，反映出美方對台海衝突情境的長期關注與反覆修正。

《Breaking Defense》指出，本書內容主要根據公開資料與歷史文件整理而成，用以回溯美國對台海衝突的戰略規劃演變，並非揭露現行機密作戰計畫。

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