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射程破2000公里！共軍巡弋飛彈升級 打擊範圍再外推

2026/04/20 15:06

中國先前展出長劍-10陸攻巡弋飛彈。（取自中國社群網路）中國先前展出長劍-10陸攻巡弋飛彈。（取自中國社群網路）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外傳共軍主力巡弋飛彈完成射程升級，根據軍聞網站《Army Recognition》報導，中共「長劍-10」（CJ-10）飛彈經改良後，打擊距離已提升至2000公里以上，使其可涵蓋的作戰範圍進一步擴大。

報導指出，長劍-10飛彈原本射程約1500公里，此次升級被認為與發動機與燃料系統優化有關。隨著射程延伸，該型飛彈可由更後方位置發射，對區域內目標進行遠距打擊。

長劍-10採低空貼地飛行，可利用地形掩護降低被雷達偵測的機率。報導指出，這類飛行模式使防禦方在預警與攔截上需面對更高複雜度。

分析指出，射程提升所帶來的改變，主要體現在打擊距離與發射位置的彈性增加。當攻擊範圍外推，相關區域在預警時間、攔截部署與防護配置上，均需重新評估。

報導同時指出，該型飛彈在遠距離條件下的精準度與系統穩定性，仍有待後續測試驗證。相關發展對區域安全環境的實際影響，仍需持續觀察。

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