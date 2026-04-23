海軍就是情有獨鍾 下一代作戰艦要求有MH-60R落艦及垂直整補能力

海軍在「下一代作戰艦」設計評估案中，提出需具有「MH-60R直升機落艦及垂直整補之能力」的要求。美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍現役反潛直升機都已老舊，在美方遲未同意我方採購MH-60R反潛直升機情況下，海軍決定進行S-70C（M2）反潛直升機性能提升案。不過，海軍對MH-60R反潛直升機可說是情有獨鍾，在5月將開標的「下一代作戰艦」設計評估案中，海軍就提出需具有「MH-60R直升機落艦及垂直整補之能力」的要求。

我國先前有意要向美國購買12架「MH-60R」海鷹反潛直升機，汰換服役逾30年的S-70C直升機，預算都已編列至機密預算中，但未料後來整筆軍購案「喊卡」，針對軍購案告吹，前國防部長邱國正曾在立法院備詢時坦承，是因為價格過高而作罷。

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MH-60R「海鷹」（Seahawk）反潛直升機是美國海軍現役的主力艦載直升機，被譽為全球最先進的「反潛之王」。它是一款具備多功能作戰能力的雙引擎直升機，能適應全天候及惡劣環境下的作戰任務。

海軍S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空大隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

MH-60R具備卓越的偵蒐與打擊能力，配備 AN/AQS-22 高頻低頻空投式主動聲納（ALFS）以及聲納浮標，提供優異的水下搜索識別能力，搭載 AN/APS-153 雷達，具備自動探測及辨別潛望鏡等微小目標的功能。在光電追蹤系統方面，整合 AN/AAS-44 系統，提供前視紅外線（FLIR）功能，強化夜間與低能見度下的偵察與目標追蹤。

另在武器掛載與任務多樣性部分，MH-60R 擁有4個武器掛載點，使其能同時執行反潛與水面打擊任務： 反潛武器可攜帶3枚 Mk 48/54 魚雷或深水炸彈。水面打擊可發射 AGM-114 地獄火飛彈（Hellfire），用於攻擊中小型船隻。除反潛外，亦能執行反艦、洋面監視、海上搜救、特種作戰及運補支援等任務。

海軍「下一代作戰艦」已啟動設計評估案的招標，將在5月13日開標。圖為海軍先前公佈的「新一代飛彈巡防艦」模型。（資料照）

攸關海軍未來兵力整建計畫的「下一代作戰艦」案，設計評估案已在上週進行招標，預計今年5月中旬完成決標，為因應未來作戰需求以及有效反制無人機攻擊，海軍在設計評估案中提出各式武器系統配備項目，包括2套艦載型雷射武器系統在內，期望「下一代作戰艦」能在進入實質的建造及量產階段時，就能與國際趨勢同步，在設計規格的要求上，海軍也沒有忘記MH-60R，要求具有「MH-60R直升機落艦及垂直整補之能力」。

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