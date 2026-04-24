中共「殲-6」藏玄機！ 溫約瑟：東部戰區無人機攻擊旅集結東南沿海

衛星影像顯示，中國福建省龍田空軍基地內，停放著老舊的殲-6無人機。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛研究所近期發布一篇分析報告，透過衛星影像解析中共部署於沿海的「殲-6」無人機。臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟指出，中國沿海存在大量由舊型戰鬥機改裝而成的無人版本，英文代號為「J-6W」，其中「W」即為漢語拼音中「無人」之意，此議題長期以來已受到各界高度關注。

「殲-6」是中國瀋陽飛機廠仿製前蘇聯MiG-19的第一代超音速戰機，以機動靈活性著稱，至少生產4500架，2006年全數退役。溫約瑟在自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》之中分析，殲-6無人機的駐地總共有七個，主要分布於中國東南沿海，對台針對性十分明顯。



溫約瑟指出，該部隊隸屬於東部戰區空軍，單位番號為「69無人機攻擊旅」，透過駐地分布與部隊屬性，可看出共軍在該區域的軍事部署邏輯。

溫約瑟也提到，俄烏戰爭促使解放軍於2024年4月正式將小型穿越機（FPV）的訓練納入陸軍訓練大綱；與此同時，共軍正密切觀察美伊衝突，試圖從伊朗「固定翼自殺無人機」的攻擊模式中，學習如何打擊重要軍事資產。

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