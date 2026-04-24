台北衛戍區強化重裝火力 規劃新增2個營級「新興兵力」

美方為協助台灣強化博愛特區等關鍵地區的反無人機戰力，擬在此次出售多套車載式的無人機反制系統，並納入我國軍購特別預算之內。（圖：取自諾斯洛普．格魯曼官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕為保衛台北衛戍區安全，軍方在大台北地區除了憲兵部隊之外，也已由海軍陸戰隊66旅的部分單位進駐台北北區，聯合守衛大台北安全，軍政人士今天透露，為了更加強化首都戰備實力，憲兵在台北地區還將運用「新興兵力」，規劃增加約兩個營級部隊的戰力，有效反制共軍可能採取的突襲進犯。

據了解，新興兵力的部分，規劃的是我國以軍購特別預算向美方採購車載式反制無人機系統，以及數量逐漸增多的人員攜行式刺針飛彈，與偵察型丶攻擊型無人機，未來將以新興兵力為骨幹，建構成兩個營級單位，同時會進駐在博愛特區內的軍事營區。

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軍政人士今天透露，為了更加強化首都戰備實力，憲兵在台北地區還將運用「新興兵力」，規劃增加約兩個營級部隊的戰力，有效反制共軍可能採取的突襲進犯。圖為憲兵指揮部在今年漢光演習期間，在台北捷運實施演訓，官兵攜帶人攜式刺針飛彈的發射器。（資料照）

憲兵指揮部在台北衛戍區內的主力為憲兵202指揮部，轄下有6個營級單位，包括：211營（負責總統府警衛任務）丶332營（正、副總統官邸及周邊維安工作）丶229營（負責國防部大直博愛營區及相關部署警衛）丶239營（憲兵唯一的裝甲部隊，配備雲豹甲車，負責首都機動打擊與火砲支援）丶228砲兵營（駐守士林地區，提供衛戍區火力支援）以及261營（駐守台北南區，負責關鍵基礎設施防護及強化南區防禦）。

未來在新增2個新興兵力營級部隊之後，202指揮部的規模將達到8個營之多。

憲兵裝步239營、砲兵228營一連兩日分別實施基地戰力鑑測，官兵運用CM34裝步戰鬥車及120迫擊砲等裝備，進行實彈射擊，藉以驗證武器操作效能，厚植衛戍作戰能量。（圖：取自軍媒青年日報）

此外，憲兵裝步239營、砲兵228營本週移師陸軍北測中心實施基地戰力鑑測，官兵運用CM33、CM34裝步戰鬥車及120迫砲等裝備，進行實彈射擊，有效驗證精準打擊能力。憲兵營此次鑑測在陸軍北測中心展開，239營官兵利用各類裝步戰鬥車40榴彈槍、30鏈砲及T74V、T74V1同軸機槍等車裝武器，在400公尺線上實施射擊鑑測，228營官兵則運用120迫擊砲實施「檢驗射擊」、「效力射擊」等課目，有效完整發揮迫擊砲迅速部署及曲射越障等特性，有效補足前線部隊火力缺口。

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