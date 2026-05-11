269旅不只有M1A2T！迫砲手需3分鐘架好基準砲、15分鐘準備開火

陸軍269旅一營官兵操作迫擊砲情形。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕陸軍269旅戰車連已接裝最新型的M1A2T戰車，但該旅還包含其他裝甲、砲兵戰力，根據軍方消息，269旅聯兵1營近日於北區聯合測考中心，實施81、120迫擊砲聯合操作訓練，並以「全面作戰階段」為想定，驗證部隊在戰場高壓環境下的火力支援與協同作戰能力。官兵獲令後，須於3分鐘內完成基準砲架設、15分鐘內完成全排射擊前準備，展現迫砲部隊講求速度、精度與團隊默契的作戰節奏。

根據軍方訊息，269旅聯兵1營官兵訓練過程中，部隊依序完成陣地偵察、陣地佔領、射指所與觀測所開設，以及通聯測試等程序，隨後迅速展開迫砲架設與射向賦予。瞄準手調整方向機與水平機，裝填手同步修正高低角度，各砲班依射指所下達的諸元參數完成校正，藉由反覆操作驗證射擊流程與戰技熟練度。

擔任81迫砲排長的蒲中尉接受《青年日報》訪問表示，迫擊砲射擊除講求命中精度，更重視整體射擊流程與節奏掌握。他身為射擊組長，負責整體射擊指揮與協調，須隨時掌握各砲班的節奏與射擊流程，才能有效發揚火力支援效能。



他表示，81迫擊砲射擊指揮所運用M10繪圖板執行位置標繪，當前方觀測所回傳彈著修正報告後，射指所人員必須在極短時間內完成方位、高低與距離等數據換算，然後迅速修正射擊諸元；過程中不僅考驗操作熟練度，更要求成員具備高度專注與精確判斷能力。

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火力連砲長張智凱上士則指出，迫砲部隊最重要的核心之一就是團隊默契。依照訓練要求，迫砲班必須在3分鐘內完成基準砲架設、15分鐘內完成全排射擊前準備，其中除要求砲身射向、陣地位置與諸元裝定精準無誤，從砲身卸載、座鈑架設到瞄準定位，每一項程序都必須在有限時間內迅速完成，任何環節稍有延誤，都可能影響後續射擊節奏，因此砲班成員彼此間的分工配合與臨場反應，成為加速完成射擊的關鍵。

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