德國想買戰斧＋Typhon系統 歐洲重塑戰略嚇阻

美軍Typhon陸基發射系統試射戰斧巡弋飛彈畫面。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國正重新推動向美國採購「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈與「泰風」（Typhon）陸基發射系統，顯示歐洲在俄烏戰爭與中東衝突持續升溫下，正加速重建冷戰後逐漸弱化的長程打擊能力。

英國《金融時報》報導，柏林當局正試圖說服川普政府，同意出售戰斧飛彈與Typhon陸基發射系統。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也計畫前往華府，重新推動這項去年7月首度提出的軍購方案。

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Typhon系統可從陸地發射戰斧巡弋飛彈，具備遠程精準打擊能力。戰斧飛彈過去多由美軍驅逐艦與潛艦發射，主要用於攻擊敵方後方指揮中心、防空系統與軍事基地等深層目標。若德國成功取得相關系統，代表歐洲正重新強化陸基長程打擊布局。

歐洲安全局勢改變 長程飛彈重新受重視

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲多國持續擴張軍備與提升遠程打擊能力。德國此次推動採購，也被視為柏林安全政策的重要轉向。分析認為，歐洲國家過去長期依賴美軍提供戰略嚇阻，如今則開始尋求建立自身更完整的遠程打擊能力。

此外，美國近年持續在印太與中東投入大量長程打擊武器。五角大廈今年2月已與雷神公司（Raytheon）簽署為期7年的增產合約，原因之一便是伊朗戰爭大量消耗戰斧飛彈庫存。

報導指出，美方目前尚未正式回應德國的採購要求。德國去年提出相關方案後，華府至今仍未明確表態。佩斯托瑞斯此次能否與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會面，也被視為這項軍購案能否推進的重要指標。

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