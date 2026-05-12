「迅龍」2027年實戰 美運輸機將變「飛彈卡車」

美國空軍已決定自2027年起部署「迅龍貨車」（Dragon Cart）系統，並由C-130J、C-17運輸機搭載。（圖取自X@P_Militarny）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍正加速將運輸機轉型為「飛彈卡車」。美國空軍已決定自2027年起部署「迅龍貨車」（Dragon Cart）系統，並可望搭配「平價大量彈藥系列」（FAMM）計畫研發的「鏽蝕匕首」（Rusty Dagger）與「快速調適低成本巡弋飛彈」（RAACM），大幅拓展運輸機隊遠距打擊火力與嚇阻效能。

美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）4月底發布文件，指出自2021年起展開測試，由空軍戰略發展計畫測評辦公室（SDPE）主導的「迅龍」（Rapid Dragon）計畫，目前已更名為「迅龍貨車」計畫並移交給AFLCMC，列入正式「專案紀錄」（POR）項目，顯示其已通過測試與驗證；另外，美國空軍也決定在最新財政年度預算中編列經費、透過中層武獲（MTA）途徑，自2027年起採購與部署「迅龍貨車」，並由C-130J、C-17運輸機搭載，執行防區外打擊任務。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，「迅龍貨車」核心概念為將巡弋飛彈裝入標準空投棧板，並由運輸機投放；托盤在空中開傘後，飛彈再依序點火、拉升並飛向目標，使原本負責後勤運輸的C-17與C-130，也能化身遠程打擊平台。

報導指出，美軍認為托盤化飛彈最大優勢，在於能快速擴大飛彈投射數量，並增加敵方防空系統負擔。由於運輸機數量遠高於轟炸機，且平時大量活動於各戰區，敵軍將更難判斷哪些飛機實際搭載攻擊武器，有助提升「作戰模糊性」。

另外，過去「迅龍」測試中，C-130曾成功搭載6枚巡弋飛彈，C-17則可搭載9枚；美軍特戰司令部MC-130J也曾執行實彈投放測試。

值得注意的是，「迅龍貨車」也與美軍近年推動的「低成本大量彈藥家族」（FAMM）計畫密切相關。根據預算文件，美軍未來5年將投入120億美元（約新台幣3770.6億元），採購近2萬8000枚低成本巡弋飛彈，其中包括傳統機載型與棧板化型。

報導指出，美軍目前也正評估射程超過1200英里（約1931公里）的新型低成本巡弋飛彈「FAMM-BAR」，未來將同時支援傳統掛載與托盤化投放。相較現有250至500英里級別武器，新型飛彈將使運輸機具備更遠距離的防區外打擊能力。

「迅龍貨車」最大特色之一，在於美國空軍掌握完整系統資料權與數位設計模型。透過模型化系統工程（MBSE），未來若更換不同飛彈或棧板尺寸，可直接透過數位模型修改設計，大幅縮短整合時間。

報導分析，在印太高強度戰場環境下，美軍正尋求以「低成本大量火力」對抗中國防空網與飛彈庫存。相較昂貴且數量有限的轟炸機與匿蹤戰機，「迅龍貨車」代表美軍正將大量運輸機轉型為可快速投射巡弋飛彈的分散式火力節點，使後勤機隊也能納入遠程打擊體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法