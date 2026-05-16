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罕見！美情報機連兩天闖奧地利領空 遭颱風戰機攔截

2026/05/16 13:59

圖為美國空軍U-28A「天龍座」戰術情報機。（DVIDS）圖為美國空軍U-28A「天龍座」戰術情報機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕奧地利近日罕見啟動最高等級平時防空警戒，並緊急派遣歐洲戰機攔截4架未獲外交許可進入領空的美國空軍情報監偵（ISR）飛機，凸顯即使是盟邦軍機，在歐洲中立國空域內仍須嚴格遵守主權與外交程序。

軍聞網站「Army Recognition」報導，奧地利空軍於5月10日至11日間，兩度啟動代號「Priority A」的最高平時警戒，由駐紮澤特韋格基地的EF-2000「颱風」戰機緊急升空，攔截進入奧地利上空的美國空軍U-28A「天龍座」戰術情報機。

報導指出，遭攔截的美軍機隊飛越上奧地利與托特斯山脈（Totes Gebirge）一帶，該區位於德國、義大利、巴爾幹與東歐之間的重要空中交通走廊。奧軍戰機完成目視辨識後，要求美軍機轉向返回慕尼黑方向。

奧地利國防部表示，相關飛行並未取得必要的外交飛越許可，因此依照空域主權維護程序進行攔截。雖然奧方強調美軍機未展現敵意，也未攜帶可見武裝或進行電子戰活動，但由於奧地利長期奉行中立政策，任何外國軍機進入領空都必須事先獲准。

值得注意的是，此次遭攔截的U-28A屬於美國空軍特戰司令部（AFSOC）使用的低可視化情報監偵平台，由瑞士Pilatus PC-12渦槳機改裝而成，專門執行特種作戰支援、電子訊號情報、通信中繼與即時監視任務。

報導指出，U-28A配備MX-15與AN/AAS-52光電紅外線系統，可即時回傳全動態影像，並整合衛星通信、Link-16資料鏈與多頻段保密通訊能力。部分機型還具備合成孔徑雷達（SAR）與GPS拒止導航能力。由於其可低空沿山區飛行並利用地形遮蔽雷達，因此在複雜地形中特別難以追蹤。

另外，奧地利目前僅擁有15架早期型Tranche 1「颱風」戰機，主要負責空域攔截與主權防空任務。雖然缺乏完整多用途作戰能力，但仍維持全天候快速反應警戒（QRA）體系，並透過「Goldhaube」雷達與指揮網路執行空域監控。

報導分析，此次事件發生時機敏感。近期奧地利對與伊朗相關的美軍軍事行動飛越請求採取更嚴格態度，副總理巴布勒（Andreas Babler）甚至公開反對區域局勢升級。奧媒指出，奧地利4月曾拒絕部分與伊朗局勢相關的美軍飛越申請。

值得注意的是，同一時期瑞士也批准9架美軍飛越，但並未出現攔截事件，顯示此次風波更可能與外交授權或航線偏離問題有關，而非美軍刻意進行秘密滲透行動。

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