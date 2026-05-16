也太巧合了吧！陸海空軍官校3位校長 當年竟是中正預校同期同學

現任陸官校長譚芳榮少將（左）、海官校長劉岱瑞少將（中）、空官校長黃盈捷少將（右），三人當年同時進入中正預校當了三年同學，目前同時擔任軍種官校校長，又在今天同時接受預校傑出校友表揚。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中正預校今日舉辦「建校50週年校慶活動」，由國防部長顧立雄主持，會中表揚12位傑出校友，其中3位傑出校友剛好是現任的陸丶海丶空軍官校校長，更巧的是，這3位校長竟然是中正預校同期畢業的同學，在軍中成為熱烈討論的話題。

這3位目前擔任官校校長的預校傑出校友，分別是陸、海、空軍官校的校長譚芳榮少將、劉岱瑞少將、黃盈捷少將，他們同時進入中正預校，當了3年的同學，畢業後轉到不同軍種的軍官學校就讀，都在民國83年自官校畢業，現在3人各自擔任陸丶海丶空軍官校校長，同日接受母校的表揚，這麼神奇的安排，應該是小說丶偶像劇都寫不出來的情節。

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陸官校長譚芳榮少將今天接受軍聞社訪問時表示，「中正預校50週年校慶，對我而言是一個非常特別且意義深遠的時刻。」談起此次返校參與校慶活動，他表示，39年前他與現任海軍官校校長及空軍官校校長，一同踏入中正預校這片土地，在青春歲月中共同學習、成長，也在預校生活中建立深厚情誼。他認為，中正預校最珍貴之處，在於讓三軍學生自年少時期便能同根同源、共同生活，進而培養出革命情感與團隊精神。歷經超過30年的軍旅生涯後，他強調，這份源自預校時期建立的情誼與默契，不僅是人生中重要的回憶，更是支持彼此在軍旅道路上持續前進的重要力量。

中正預校今日舉辦「建校50週年校慶活動」，由國防部長顧立雄主持並校閱學生部隊。（圖：軍聞社提供）

「今天能以校友身分重返母校，參加中正預校50週年校慶，我感到非常榮幸，也十分感動。」海軍官校校長劉岱瑞少將說，中正預校對他而言，不僅是一所學校，更是軍旅人生的重要起點。回憶當年在校接受教育與訓練的日子，從生活紀律、團隊觀念，到責任感與榮譽心的建立，都在潛移默化中深深影響著自己的人生與軍旅道路。此次再度走進熟悉的校園，看見一代代年輕學子精神抖擻、步伐堅定，也讓他內心充滿感觸與欣慰。他認為，中正預校多年來始終肩負培育國軍人才的重要使命，持續傳承優良校風與精神，並藉此次50週年校慶，誠摯祝福母校校運昌隆、薪火相傳，持續為國家培育更多優秀青年。

空軍官校校長黃盈捷少將表示，當前環境日益複雜，國防安全所仰賴的已不僅是科技與武器裝備，更需要指揮官具備靈活思維、國際視野及臨機應變能力。他指出，面對敵情威脅與區域情勢變化，國軍幹部必須具備足夠智慧與專業修為，並結合科技力量，才能有效應對未來挑戰。因此，他認為中正預校在人才培育上扮演極為重要的角色，透過嚴謹教育與生活管理，培養學生抗壓性、責任感與堅持不懈精神，這些特質不僅是軍旅生涯的重要基礎，更是未來不可或缺的能力。

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