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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

出海326天創紀錄 美軍航艦「福特號」終於返母港

2026/05/17 08:37

美軍航空母艦「福特號」在海外部署已久，在幾經波折之下，「福特號」在5月16日返回維吉尼亞州的母港「諾福克海軍基地」。（法新社）美軍航空母艦「福特號」在海外部署已久，在幾經波折之下，「福特號」在5月16日返回維吉尼亞州的母港「諾福克海軍基地」。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受中東戰火影響，美軍航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78） 在海外部署已久，在幾經波折之下，「福特號」在5月16日返回維吉尼亞州的母港「諾福克海軍基地」，結束326天的出海部署，也創下越戰後最長的航艦部署天數。

綜合外媒報導，「福特號」於2025年6月開始部署，年初參與逮捕前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的行動，隨著中東局勢升級，福特號前往中東參與更多戰鬥，不過3月12日航經紅海時，艦上洗衣間發生火災，「福特號」先是前往希臘克里特島維修，又前往克羅埃西亞訪問，直到4月17日才重返紅海執行任務。

直到5月6日，「福特號」穿越直布羅陀海峽進入大西洋，踏上返航之路，並於16日抵達諾福克。此次創下紀錄的326天部署，過去只有1964年的「珊瑚海號」（CVA-43）和1972年的「中途島號」 （CVA-41）的部署時間比此次更長，「福特號」也創下越戰後航艦最長部署天數的紀錄。

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