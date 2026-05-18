美中台空域大過招！共軍3次驅離我軍 美軍大分貝9次反擊航行權

軍事迷記錄到美、中雙方軍機在台灣周遭空域大過招。（翻攝自flightrador網頁）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台海西南空域今（18）日空情依舊緊繃！軍事迷再度側錄到美、中、台三方軍機在該空域密集過招。根據無線電記錄，中共軍機在短時間內連續3次針對我國空軍廣播驅離；與此同時，周邊的美國軍機也毫不退讓，大分貝高達9次發出廣播，強硬回嗆其在國際空域的合法航行權，美中雙方空中叫陣意味極為濃厚。

廣播紀錄顯示，今日上午8時57分、8時59分及9時整，共軍海軍航空兵戰機連續對我軍高喊：「台灣飛機，我是中國海軍航空兵，你已危及我飛行安全，請與我保持安全距離！」

共機襲擾示意圖。（國防部提供）

對此，美軍航空器則展現強硬姿態，接連發出9次廣播反擊，內容清晰強調：「我是美國軍事航空器，正在國際空域進行合法的軍事活動，並行使國際法所保障的權利。」 隨後更有美軍高分貝宣告，「我是主權獨立的美國海軍航空器」，重申操作時已適當顧及所有國家權利，毫不理會共軍威脅。

地方軍事迷指出，美中台三方在西南空域頻繁遭遇，我空軍對共機均依程序應對，美軍的強勢回擊更凸顯該空域的國際法地位，台海對峙情勢依然值得持續關注。

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