震撼！九鵬基地雄三飛彈破曉出擊 烈焰劃破恆春半島晨曦

九鵬基地雄三飛彈「破曉出擊」。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島的平靜清晨，再度被國軍戰訓的強大能量震撼！中科院九鵬基地今日清晨5時41分，在微弱晨光中進行「雄風三型」超音速反艦飛彈試射。伴隨著震天嘎響的發動機轟鳴，飛彈化作一道耀眼流星，直衝東南外海雲霄，巨大聲響讓不少剛起床的居民驚呼，「最強航母殺手出動，這聲音真的夠威！」

九鵬基地雄三飛彈「破曉出擊」。（記者蔡宗憲攝）

當雄三飛彈發射時，強大的推進火箭在海天一色間拉出一道筆直的煙塵軌跡，即便在數公里外都能感受到空氣的劇烈震動。由於中科院近期密集發布射擊通報，加上近日天候狀況良好，不少軍事迷早早就在周邊高地守候，成功捕捉到這枚「國造驕傲」破曉而出的珍貴畫面。

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地方人士表示，九鵬基地作為我國精準武器研發的搖籃，每一次試射都牽動兩岸敏感神經，特別是具有「航母殺手」之稱的雄三飛彈，其高超音速的打擊能力，是我國落實「防衛固守、重層嚇阻」的戰略核心。軍方對此一如往常保持低調，不評論具體試射型號與參數，僅強調相關射擊皆為年度計畫性驗證。

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